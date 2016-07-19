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Напад в Баварії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напад у Баварії".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецька поліція підтвердила справжність відео ІД з баварським нападником

Німецька поліція підтвердила справжність відео ІД з баварським нападником 19.07.2016

Служби безпеки Німеччини встановили, що опубліковане від імені "Ісламської держави" відео з баварським нападником є справжнім. Міністерство внутрішніх справ Баварії також знайшло його прощальну записку.
Слідство: Баварським нападником рухала помста невірним та сум за померлим другом

Слідство: Баварським нападником рухала помста "невірним" та сум за померлим другом 19.07.2016

17-річний молодий чоловік, який напав на пасажирів регіонального потягу в німецькій Баварії, хотів помститися "невірним", вважають представники слідства. До цього його могла підштовхнути смерть друга в Афганістані.
Правоохоронці ФРН не підтверджують, що на відео ІД - нападник на пасажирів у Баварії

Правоохоронці ФРН не підтверджують, що на відео ІД - нападник на пасажирів у Баварії 19.07.2016

Ресурс, пов'язаний із ІД, опублікував відео, у якому чоловік, названий нападником на пасажирів потягу в Баварії, закликає до "боротьби з невірними". Німецькі правоохоронці не підтверджують, що на відео - саме нападник.
У Німеччині оприлюднили нові подробиці про нападника на потяг

У Німеччині оприлюднили нові подробиці про нападника на потяг 19.07.2016

За даними місцевої влади, підліток проходив практику в одній із пекарень і мав перспективи працевлаштування. Попри заяви з боку ІД, доказів причетності нападника до ісламізму поки немає.
ІД взяла на себе відповідальність за напад на потяг у Баварії

ІД взяла на себе відповідальність за напад на потяг у Баварії 19.07.2016

За даними близької до ІД агенції Amaq, зловмисник був одним з бойовиків ІД і відгукнувся на заклики терористів завдавати ударів по країнах антиісламістської коаліції.

Заява уряду Баварії про напад під Вюрцбургом (19.07.2016) 19.07.2016

Заступник міністра внутрішніх справ Баварії Ґергард Ек зробив першу заяву про обставини нападу 17-річного афганського біженця на потяг поблизу Вюрцбурга.
Міністр: У нападника на потяг у Вюрцбурзі знайшли прапор ІД

Міністр: У нападника на потяг у Вюрцбурзі знайшли прапор ІД 19.07.2016

Слідчі провели обшук у кімнаті, в якій мешкав зловмисник. Під час нього було знайдено прапор терористичної організації "Ісламська держава".
Напад на потяг у Баварії (відео)

Напад на потяг у Баварії (відео) 19.07.2016

Поліція застрелила нападника, який з ножем і сокирою атакував пасажирів регіонального потягу під Вюрцбургом. Він встиг поранити 5-х людей. Четверо потерпілих - у тяжкому стані.
Пораненими в баварському потязі виявилася сім'я з Гонконгу

Пораненими в баварському потязі виявилася сім'я з Гонконгу 19.07.2016

Чотирма постраждалими під час нападу афганського піженця на потяг у Вюрцбурзі виявилася сім'я та її друг з Гонконгу. Глава місцевого уряду засудив напад і висловив співчуття постраждалим.
Напад на пасажирів потягу у Баварії: п’ятеро поранених

Напад на пасажирів потягу у Баварії: п’ятеро поранених 19.07.2016

Згідно з уточненими даними поліції, внаслідок атаки біженця у потязі поблизу баварського міста Вюрцбург поранені п’ятеро пасажирів. Четверо перебувають у тяжкому стані.
Напад в Баварії вчинив 17-літній афганець (хроніка)

Напад в Баварії вчинив 17-літній афганець (хроніка) 18.07.2016

Юнак прибув до Німеччини як біженець без супроводу дорослих. Він напав на пасажирів поїзда під Вюрцбургом, що у Баварії. За даними поліції, близько 15 особам нанесені тілесні ушкодження.
Напад в Баварії: троє тяжкопоранених

Напад в Баварії: троє тяжкопоранених 18.07.2016

Внаслідок нападу 17-річного афганця на пасажирів регіонального потягу у Вюрцбургу троє людей дістали тяжких поранень.