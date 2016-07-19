Напад в Баварії

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напад у Баварії".
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17-річний молодий чоловік, який напав на пасажирів регіонального потягу в німецькій Баварії, хотів помститися "невірним", вважають представники слідства. До цього його могла підштовхнути смерть друга в Афганістані.
Ресурс, пов'язаний із ІД, опублікував відео, у якому чоловік, названий нападником на пасажирів потягу в Баварії, закликає до "боротьби з невірними". Німецькі правоохоронці не підтверджують, що на відео - саме нападник.