Напад в Баварії вчинив 17-літній афганець (хроніка)

Юнак прибув до Німеччини як біженець без супроводу дорослих. Він напав на пасажирів поїзда під Вюрцбургом, що у Баварії. За даними поліції, близько 15 особам нанесені тілесні ушкодження.