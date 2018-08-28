 Напад в Амстердамі: слідчі заявили про терористичний мотив | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

Напад в Амстердамі: слідчі заявили про терористичний мотив

Нападник, який ножем поранив двох осіб на вокзалі в Амстердамі, мав терористичний мотив, вважають нідерландські слідчі.

Вокзал в Амстердамі, 31 серпня 2018 року

Вокзал в Амстердамі, 31 серпня 2018 року

Напад з ножем на вокзалі в Амстердамі, скоєний у п'ятницю, 31 серпня, за оцінкою слідства, очевидно, був терористичним актом. У нападника був "терористичний мотив", повідомила амстердамська міська влада ввечері в суботу, 1 вересня, інформує агентство Reuters. Підозрюваний нападник, який поранив напередодні двох громадян США, є 19-річним афганцем з дозволом на проживання у Німеччині. Підозрюваного, котрий перебуває з вогнепальним пораненням у лікарні, було допитано в суботу, повідомляє агентство Reuters.

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Як стало відомо раніше цього ж дня, до розслідування нападу в Амстердамі вже долучилися німецькі правоохоронці. Як заявила речниця німецького федерального відомства з кримінальних справ, нідерландські колеги попросили про підтримку. За її словами, керують слідством нідерландські правоохоронці. У Німеччині вже відбувся обшук у помешканні підозрюваного.

Як повідомлялося, зловмисник у п'ятницю, 31 серпня, атакував з ножем людей на головному вокзалі Амстердама. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю, після чого пораненого нападника було госпіталізовано.  

Ще раніше, 30 серпня, афганський радикальний рух "Талібан" закликав до нападів на нідерландських солдатів, зазначає агентство AFP. Талібів обурив план нідерландського політика-правопопуліста Герта Вілдерса провести конкурс карикатур на пророка Мухамеда. Цей план, однак, був скасований. 

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