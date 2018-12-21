 Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав ″Ісламській державі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав "Ісламській державі"

Слідчі знайшли флеш-накопичувач, на якому збережене відео. У відео Шеріф Шекатт, який напав на різдвяний ярмарок у Страсбурзі, присягає на вірність "Ісламській державі".

Франція, Страсбург, різдвяний ярмарок

Солдати патрулюють центр Страсбурга на другий день після нападу на різдвяний ярмарок

Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав на вірність "Ісламській державі" (ІД). Слідчі знайшли флеш-накопичувач з відеороликом, у якому 29-річний Шеріф Шекатт заявляє про вірність ісламістам. Про це в суботу, 22 грудня, повідомили інформагенції AFP та dpa.

Оголошення про розшук Шеріфа Шекатта

Оголошення про розшук Шеріфа Шекатта

Невдовзі після атаки на ярмарок у Страсбурзі в ІД заявили, що нападник - один із їхніх "солдатів", який пристав на заклик влаштовувати теракти у країнах-членах міжнародної коаліції для боротьби з ІД в Сирії й Іраку.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня на різдвяному ярмарку в Страсбурзі нападник стріляв із автоматичної зброї. П'ятеро людей загинули. Ще понад десять поранені. Під час нападу чулися вигуки "Аллаху акбар", розповіли очевидці.

Підозрюваного, 29-річного Шеріфа Шекатта, 13 грудня застрелила поліція під час спецоперації. За даними правоохоронців, Шекатта 27 разів засуджували за крадіжки й пограбування у Франції, Німеччині та Швейцарії. Французькі ЗМІ повідомляють, що він народився у Франції, мешкав у Страсбурзі й мав алжирське походження.

  • Стрілянина на різдвяному ринку в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець стріляв по натовпу з автоматичної зброї

    Злочинець відкрив стрілянину з автоматичної зброї ввчері 11 грудня на різдвяному ринку поблизу Страсбурзького собору в історичному центрі міста. Загинули три людини, ще 13 дістали поранення. 29-річного нападника намагалися раніше затримати французькі силовики у рамках антитерористичної операції Sentinelle. Чоловіка було поранено, але він зміг утекти на таксі. Водій не постраждав і дає свідчення.

  • Поліцейський патруль на вулицях Страсбурга

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Підозрюваного вважали загрозою нацбезпеці

    До атаки в Страсбурзі нападник уже потрапляв у поле зору поліції. Французькі спецслужби присвоїли йому статус особи, що "являє загрозу національній безпеці" (статус fiche S). Військові національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня, однак зробити цього не змогли, оскільки не застали вдома. Під час обшуку в квартирі чоловіка знайшли гранати.

  • Будівля Європарламенту в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Європарламент перекрили

    З 10 грудня в Страсбурзі проходили пленарні засідання Європарламенту. До міста з'їхалися сотні депутатів та їхніх помічників. Після перших повідомлень про стрілянину вхід до будівлі та виходи з неї перекрили. Водночас ще до інциденту підвищили заходи безпеки - поліція ретельно оглядала особисті речі людей, які прямували до центру.

  • Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Слідство веде підрозділ боротьби з тероризмом

    Президента Франції Еммануеля Макрона поінформували про напад, до Страсбурга вирушив глава МВС країни Крістоф Кастанер. За розслідування інциденту взявся підрозділ з боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих дій долучилося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справу заведено за статтями вбивство і спроба вбивтсва.

  • Французькі поліцейські у Страсбурзі після стрілянини поблизу різдвяного ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Затримано п'ятьох підозрюваних, триває пошук стрілка

    Французькі силовики затримали п'ятьох людей, які можуть бути причетні до інциденту. Уряд підвищив рівень терористичної загрози до найвищого ступеня. Триває масштабна пошукова операція, в якій задіяні близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Різдвяний ринок у середмісті буде зачинений 12 грудня, який влада оголосила днем жалоби.

  • Військовий патруль у Страсбурзі після стрілянини на різдвяному ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець втік до Німеччини?

    За повідомленням німецьких правоохоронців, розшукуваний чоловік у 2016 році був засуджений за злам з метою пограбування у Німеччині. Підозрюють, що після стріляни у Страсбурзі він міг втекти до ФРН. У Баден-Вюртемберзі посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

  • Різдвяний ринок у Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Один з найстаріших різдвяних ринків Європи

    Різдвяний ринок у Страсбурзі - один з найстаріших і найбільших у Європі. Місто в Ельзасі, на кордоні Франції та Німеччини називають "європейською столицею Різдва". Щороку туди з'їжджаються близько двох мільйонів туристів. Після нападу 11 листопада ринок тимчасово закрили, а крім того правоохоронці встановили в середмісті два периметри безпеки.

    Автор: Катерина Вєнкіна, Ганна Бєднова


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Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до п'яти

Від поранень під час атаки на різдвяному ярмарку в Страсбурзі померла ще одна людина. (16.12.2018)  

Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було

Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь. (14.12.2018)  

Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів

Підозрюваний нападник, що атакував перехожих у Страсбурзі, кричав "Аллаху акбар!", повідомили свідки. Чоловік раніше був засуджений 27 разів у Франції, Німеччині та Швейцарії. (12.12.2018)  

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

На різдвяному ринку в Страсбурзі 29-річний чоловік відкрив стрілянину. DW відстежила хронологію подій. (12.12.2018)  

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Підозрюваного нападника, котрий стріляв на різдвяному ринку у центрі Страсбурга, застрелила поліція. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

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