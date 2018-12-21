Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав "Ісламській державі"

Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав на вірність "Ісламській державі" (ІД). Слідчі знайшли флеш-накопичувач з відеороликом, у якому 29-річний Шеріф Шекатт заявляє про вірність ісламістам. Про це в суботу, 22 грудня, повідомили інформагенції AFP та dpa.

Оголошення про розшук Шеріфа Шекатта

Невдовзі після атаки на ярмарок у Страсбурзі в ІД заявили, що нападник - один із їхніх "солдатів", який пристав на заклик влаштовувати теракти у країнах-членах міжнародної коаліції для боротьби з ІД в Сирії й Іраку.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня на різдвяному ярмарку в Страсбурзі нападник стріляв із автоматичної зброї. П'ятеро людей загинули. Ще понад десять поранені. Під час нападу чулися вигуки "Аллаху акбар", розповіли очевидці.

Підозрюваного, 29-річного Шеріфа Шекатта, 13 грудня застрелила поліція під час спецоперації. За даними правоохоронців, Шекатта 27 разів засуджували за крадіжки й пограбування у Франції, Німеччині та Швейцарії. Французькі ЗМІ повідомляють, що він народився у Франції, мешкав у Страсбурзі й мав алжирське походження.