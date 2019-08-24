 Нападник на поліцейських у Парижі, за даними прокуратури, був ісламістом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2019

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Новини

Нападник на поліцейських у Парижі, за даними прокуратури, був ісламістом

Зловмисник, який вбив чотирьох людей в управлінні поліції Парижа, мав зв'язки із салафітами та був прихильником радикальної форми ісламу, стверджують в антитерористичній прокуратурі.

Прокурор Жан-Франсуа Рікар (за трибуною) стверджує, що нападник на поліцейських у Парижі був ісламістом

Прокурор Жан-Франсуа Рікар (за трибуною) стверджує, що нападник на поліцейських у Парижі був ісламістом

Чоловік, який здійснив напад в управлінні поліції Парижа, внаслідок чого загинули четверо людей, контактував з салафітами, повідомив головний антитерористичний прокурор Франції Жан-Франсуа Рікар на пресконференції у суботу, 5 жовтня, передає агенція новин dpa. За інформацією прокуратури, 45-річний нападник змінив віру на іслам близько 10 років тому та був прихильником радикальної форми цієї релігії.

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Співробітник паризької поліції вбив своїх чотирьох колег. Напад буде розслідувати Національна антикорупційна прокуратура. (05.10.2019)

Невідомий напав з ножем на перехожих біля кінотеатрів у столиці Франції. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт. (10.09.2018)

Зазначається, що нападник кілька місяців тому змінив стиль одягу відповідно до віри та обмежив спілкування з жінками. У розмові з колегою якось він сказав про підтримку терористичної атаки на редакцію сатиричного видання Charlie Hebdo у січні 2015 року.

Перед скоєнням нападу зловмисник придбав два ножі - металевий та керамічний. Він також невдовзі до атаки обмінювався повідомленнями зі  своєю дружиною. Усі його повідомлення стосувалися релігійної тематики.

Нагадаємо, 3 жовтня чоловік в управлінні поліції Парижа вбив ножем чотирьох осіб. Згодом його застрілили. З'ясувалося, що нападник був адміністративним співробітником поліції. За даними ЗМІ, він був вихідцем з острова Мартиніка, працював у поліції IT-спеціалістом з 2003 року. Цей напад розслідує антитерористична прокуратура. 

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