Нападник на поліцейських у Парижі, за даними прокуратури, був ісламістом

Чоловік, який здійснив напад в управлінні поліції Парижа, внаслідок чого загинули четверо людей, контактував з салафітами, повідомив головний антитерористичний прокурор Франції Жан-Франсуа Рікар на пресконференції у суботу, 5 жовтня, передає агенція новин dpa. За інформацією прокуратури, 45-річний нападник змінив віру на іслам близько 10 років тому та був прихильником радикальної форми цієї релігії.

Зазначається, що нападник кілька місяців тому змінив стиль одягу відповідно до віри та обмежив спілкування з жінками. У розмові з колегою якось він сказав про підтримку терористичної атаки на редакцію сатиричного видання Charlie Hebdo у січні 2015 року.

Перед скоєнням нападу зловмисник придбав два ножі - металевий та керамічний. Він також невдовзі до атаки обмінювався повідомленнями зі своєю дружиною. Усі його повідомлення стосувалися релігійної тематики.

Нагадаємо, 3 жовтня чоловік в управлінні поліції Парижа вбив ножем чотирьох осіб. Згодом його застрілили. З'ясувалося, що нападник був адміністративним співробітником поліції. За даними ЗМІ, він був вихідцем з острова Мартиніка, працював у поліції IT-спеціалістом з 2003 року. Цей напад розслідує антитерористична прокуратура.