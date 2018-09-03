Нападник з ножем у Парижі поранив 7 людей

Невідомий напав з ножем на перехожих біля кінотеатрів у столиці Франції. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт.
У Парижі в ніч на понеділок, 10 вересня, зловмисник з ножем і металевою палицею напав на перехожих, інформує агенція AFP. Внаслідок атаки семеро людей зазнали поранень.
Як повідомили джерела в паризькій поліції, серед постраждалих - двоє британських туристів. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані.
Напад відбувся близько 23:00 у північній частині Парижа неподалік від двох кінотеатрів. За словами охоронця одного з кінотеатрів, після атаки зловмисника намагалися зупинити двоє чоловіків. Правоохоронці затримали нападника, котрий, за попередніми даними, є громадянином Афганістану. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт.
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