Нападник з ножем у Парижі поранив 7 людей

У Парижі в ніч на понеділок, 10 вересня, зловмисник з ножем і металевою палицею напав на перехожих, інформує агенція AFP. Внаслідок атаки семеро людей зазнали поранень.

Як повідомили джерела в паризькій поліції, серед постраждалих - двоє британських туристів. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані.

Напад відбувся близько 23:00 у північній частині Парижа неподалік від двох кінотеатрів. За словами охоронця одного з кінотеатрів, після атаки зловмисника намагалися зупинити двоє чоловіків. Правоохоронці затримали нападника, котрий, за попередніми даними, є громадянином Афганістану. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт.