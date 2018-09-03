 Нападник з ножем у Парижі поранив 7 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

Нападник з ножем у Парижі поранив 7 людей

Невідомий напав з ножем на перехожих біля кінотеатрів у столиці Франції. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт.

У Парижі чоловік із ножем напав на перехожих

У Парижі чоловік із ножем напав на перехожих

У Парижі в ніч на понеділок, 10 вересня, зловмисник з ножем і металевою палицею напав на перехожих, інформує агенція AFP. Внаслідок атаки семеро людей зазнали поранень.

Як повідомили джерела в паризькій поліції, серед постраждалих - двоє британських туристів. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані.

Напад відбувся близько 23:00 у північній частині Парижа неподалік від двох кінотеатрів. За словами охоронця одного з кінотеатрів, після атаки зловмисника намагалися зупинити двоє чоловіків. Правоохоронці затримали нападника, котрий, за попередніми даними, є громадянином Афганістану. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт.

 

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