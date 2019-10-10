Нападник з Галле зізнався в скоєнні злочину на ґрунті антисемітизму

Затриманий після нападу в Галле Штефан Б. (Stephan B.) зізнався в скоєнні злочину та визнав його правоекстремістські та антисемітські мотиви. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомив представник Федеральної прокуратури Німеччини в Карлсруе.

Штефан Б. перебуває в попередньому ув'язненні. Його обвинувачують у вбивстві двох осіб та замаху на вбивство семи людей, повідомили у Федеральній прокуратурі.

Того ж дня в Бундесраті хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв нападу в Галле. Голова Бундесрату Даниель Ґюнтер (Daniel Günther) заявив про необхідність зробити висновки з цього "підступного злочину".

Нагадаємо, що 9 жовтня нападник Штефан Б. намагався потрапити у синагогу в місті Галле, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці. Свої дії Штефан Б. транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Вже незабаром онлайн-платформа Twitch, на якій відбувалася трансляція, видалила це відео. Невдовзі після стрілянини Штефан Б. був затриманий. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.