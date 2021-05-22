 Нападник ″Баварії″ Левандовський побив рекорд Бундесліги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

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Нападник "Баварії" Левандовський побив рекорд Бундесліги

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський забив у цьому сезоні Бундесліги 41 гол. Він побив рекорд Ґерда Мюллера щодо голів за сезон, який протримався майже 50 років.

Роберт Левандовський

Роберт Левандовський (фото з архіву)

Нападник німецького футбольного клубу "Баварія" і збірної Польщі Роберт Левандовський побив рекорд по голах за один сезон в матчах Бундесліги. М'яч, який він забив у ворота "Аугсбурга" на 90-й хвилині 34-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в суботу, 22 травня, виявився 41-м для форварда в цьому сезоні. "Баварія", яка раніше вже забезпечила собі звання чемпіона Німеччини вдев'яте поспіль (рекорд в історії німецького футболу), в результаті перемогла "Аугсбург" з рахунком 5:2.

Попередній рекорд по голах за сезон в Бундеслізі протримався майже 50 років. Він належав знаменитому одноклубнику Левандовського Ґергарду "Ґерду" Мюллеру (Gerhard "Gerd" Müller). Легендарний нападник у сезоні 1971/72 років забив у ворота суперників 40 м'ячів. Всього ж за 22 роки своєї професійної кар'єри Ґерд Мюллер вражав ворота1461 раз.

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Останні роки Роберт Левандовський бореться з тяжкою хворобою. Забивши рекордний м'яч, форвард відсвяткував успіх, показавши футболку з написом "Ґерд назавжди".

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