Нападнику на синагогу в Піттсбурзі висунуті звинувачення з 29 пунктів

Стрілку, який вбив 11 людей в американському Піттсбургу в американському штаті Пенсильванія, висунуті звинувачення з 29 пунктів. Про це у суботу, 27 жовтня, повідомила прокуратура Західного округу штату.

11 пунктів пов'язані з "перешкоджанням здійсненню права на свободу віросповідання", яке спричинило загибель людей. Інші пункти відносяться до вбивства із застосуванням вогнепальної зброї і завдання поранень співробітникам органів безпеки.

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що висунуті стрілкові обвинувачення можуть тягнути за собою покарання аж до смертної кари. "Ці злочини є негожими і абсолютно огидними для цінностей нації. Відповідно, міністерство юстиції буде пред'являти обвинувачення у злочині на ґрунті ненависті та інші кримінальні обвинувачення, включаючи обвинувачення, які можуть тягнути за собою смертну кару", - йдеться у його заяві.

27 жовтня чоловік відкрив стрілянину в синагозі в центрі Піттсбургу, в результаті 11 осіб було вбито і ще шестеро поранені, зокрема четверо поліцейських. За 12 хвилин після початку стрілянини злочинець здався співробітникам правоохоронних органів. За даними ФБР, нападник раніше не потрапляв у поле зору органів безпеки. Слідство вважає, що злочинець діяв самостійно, він був озброєний автоматом і трьома пістолетами.