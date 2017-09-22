Нападника на автомобіль посолки України в Лондоні помістять у психлікарню

Нападника, який напередодні У Лондоні врізався своїм автомобілем у машину посолки України Наталії Галібаренко, направлять у психіатричну клініку. Про це в неділю, 14 квітня, повідомила поліція Лондона на своєму сайті.

Інцидент стався вранці 13 квітня. За даними правоохоронців, вони відкрили вогонь через дії нападника, оскільки той після тарану машини дипломатки скерував авто на поліцейських.

Унаслідок інциденту ніхто зі співробітників посольства не постраждав - цю інформацію підтвердили як у посольстві, так і в поліції. 40-річний підозрюваний нападник теж не постраждав. Спочатку його доправили до лікарні в якості запобіжного заходу, після чого заарештували за підозрою в спробі вбивства поліцейського та зумисному завданні шкоди, пояснили правоохоронці.

У поліції також запевнили, що не розглядають цей інцидент як пов'язаний з тероризмом.