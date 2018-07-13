 Нападника в Любеку звинуватили у спробі вбивства і підпалу автобуса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нападника в Любеку звинуватили у спробі вбивства і підпалу автобуса

У прокуратурі заявляють, що підозрюваний не йде на контакт зі слідством, а батько підозрюваного повідомив, що його син має психічні розлади.

На місці інциденту в Любеку

На місці інциденту в Любеку

DW.COM

Мер міста Альтена Андреас Голльштейн отримав серйозні поранення під час нападу на нього чоловіка з ножем. Правоохоронці вважають, що напад мав політичне підґрунтя. (28.11.2017)

Чоловік поранив ножем вісьмох осіб у рейсовому автобусі на півночі Любека. Нападника затримали. (20.07.2018)

Німецька прокуратура висунула обвинувачення 34-річному чоловіку, який скоїв напад із ножем на пасажирів рейсового автобуса у місті Любек, що у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. У суботу, 21 липня, прокуратура повідомила, що підозрюваного обвинувачено у спробі вбивства, завданні тяжких тілесних ушкоджень та спробі підпалу. Як пише інформагенція AP, чоловік, який має подвійне, німецько-іранське, громадянство, мав намір підпалити автобус, у якому стався інцидент напередодні. Підозрюваний був затриманий на місці злочину і нині перебуває в ув'язненні.

За оновленими даними, внаслідок атаки постраждали десять осіб. Троє дістали серйозні поранення, одному з них - 21-річному громадянину Нідерландів - вночі зробили операцію.

Прокурорка Улла Гінґст (Ulla Hingst) заявила, що підозрюваний не спілкується зі слідчими і його мотив залишається невідомим. Німецький телеканал Spiegel TV цитував свідчення батька підозрюваного, який повідомив, що його син страждає від психічних розладів.

Також за темою

Gewalttat in Linienbus in Lübeck

Напад у Любеку: невідомий з ножем поранив кількох пасажирів автобуса 20.07.2018

Чоловік поранив ножем вісьмох осіб у рейсовому автобусі на півночі Любека. Нападника затримали.

Deutschland Sturmflut an Ostseeküste

На півночі Німеччини затоплення через штормовий вітер 05.01.2017

На півночі ФРН почалися підтоплення міст через штормовий вітер. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років.

Докладно

Літній табір для дітей під Києвом

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп

На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.  

Танкер зі скрапленим природним газом у порту нідерландського Роттердама

Чи потрібен Європі американський скраплений газ?

США нав'язують Європі свій газ, виступаючи проти "Північного потоку-2", вважають у Берліні й Москві. Чи так це? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  