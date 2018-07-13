Нападника в Любеку звинуватили у спробі вбивства і підпалу автобуса

Німецька прокуратура висунула обвинувачення 34-річному чоловіку, який скоїв напад із ножем на пасажирів рейсового автобуса у місті Любек, що у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. У суботу, 21 липня, прокуратура повідомила, що підозрюваного обвинувачено у спробі вбивства, завданні тяжких тілесних ушкоджень та спробі підпалу. Як пише інформагенція AP, чоловік, який має подвійне, німецько-іранське, громадянство, мав намір підпалити автобус, у якому стався інцидент напередодні. Підозрюваний був затриманий на місці злочину і нині перебуває в ув'язненні.

За оновленими даними, внаслідок атаки постраждали десять осіб. Троє дістали серйозні поранення, одному з них - 21-річному громадянину Нідерландів - вночі зробили операцію.

Прокурорка Улла Гінґст (Ulla Hingst) заявила, що підозрюваний не спілкується зі слідчими і його мотив залишається невідомим. Німецький телеканал Spiegel TV цитував свідчення батька підозрюваного, який повідомив, що його син страждає від психічних розладів.