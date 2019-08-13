 Найстарішу АЕС Франції виводять з експлуатації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Новини

Найстарішу АЕС Франції виводять з експлуатації

У Франції відключили перший енергоблок атомсної електростанції Фессенгайм. Зупинка другого запланована на кінець червня. Німеччина й Швейцарія неодноразово вимагали закрити АЕС, що розташована біля кордону з ФРН.

Атомна електростанція Фессенгайм

Атомна електростанція Фессенгайм (фото з архіву)

У Франції розпочали виведення з експлуатації розташованої поблизу кордону з Німеччиною атомної електростанції (АЕС) Фессенгайм. Зранку суботи, 22 лютого, від електромережі від'єднали перший з двох енергоблоків АЕС, що є найстарішою французькою атомною електростанцією з тих, що нині перебувають в експлуатації. Про виведення з експлуатації одного з реакторів цієї АЕС повідомила цього дня пресслужба компанії EDF, що є компанією-оператором станції.

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Збудована за допомогою південнокорейської компанії АЕС мала дати перший струм ще 2017 року. Однак запуск об'єкта постійно переносився. (17.02.2020)

У першому півріччі 2019 року в Німеччині частка електроенергії гідро-, сонце-, вітроенергетики та з біомаси перевищила сумарну генерацію ТЕС та АЕС. Причин цього дві й вони досить своєрідні. (19.07.2019)

За даними кореспондента інформагентства dpa, закриття станції відбулося попри акцію протесту - близько 100 осіб, більшість з яких працівники станції та жителіі міста Фессенгайм, протестували проти виведення АЕС з експлуатації.

Обладнання першого енергоблока станції почали поетапно вимикати ще звечора 21 лютого, передає агенція новин AFP. Потужність виведеного з експлуатації реактора становила 900 мегават. До 2023 року з реактора мають забрати всі тепловидільні елементи, а його демонтаж має розпочатися 2025 року і може тривати до 2040 року.

Раніше на закритті станції наполягали Німеччина та Швейцарія, адже цей об'єкт розташований поблизу кордону обох сусідів Франції. У Парижі обіцяли вивести станцію з експлуатації до кінця 2016 року, однак розпочали цей процес тільки тепер. Зупинка другого енергоблока запланована на 30 червня 2020 року.

АЕС Фессенгайм ввели в експлуатацію 1977 року. Німеччина та Франція домовилися побудувати на її місці технопарк. Після закриття станції у Франції залишиться ще 58 водно-водяних ядерних реакторів, що працюють на 18 АЕС. Натепер близько 70 відсотків потреб Франції у електроенергії покривається за рахунок генерації АЕС, нагадує AFP.

У січні цього року уряд Франції визнав, що планує вивести з експлуатації загалом 12 ядерних реакторів, що експлуатуються понад 40 років. Таким чином до 2035 року частка АЕС у енергогенерації країни скоротиться до 50 відсотків.

Дивитись відео 01:12

Знищення башти АЕС в Німеччині (13.08.2019)

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