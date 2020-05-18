 Найпопулярніші пляжі Європи - фотогалерея | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.06.2020

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Культура й стиль життя

Найпопулярніші пляжі Європи - фотогалерея

Морське узбережжя Європи простягається на 37 тисяч кілометрів, і більшість німців віддають перевагу відпустці на пляжах. Найкращі з них, які знову відкриті після послаблення карантинних обмежень, - у фотодобірці DW.

  • Варнемюнде, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Варнемюнде, Німеччина

    Німці цьогоріч, схоже, здебільшого проведуть свою відпустку під девізом #stayhome, у тому сенсі, що залишатимуться в Німеччині. Тут першість за кількістю цілей для відпочивальників тримає земля Мекленбург-Передня Померанія, розташована на узбережжі Балтійського моря. Один із найвідоміших пляжів - Варнемюнде - завдовжки 15 кілометрів. Головне, щоб із погодою пощастило!

  • Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    На іншому морі, що омиває північ Німеччини - Північному, - особливо популярним є 12-кілометровий пляж у Санкт-Петер-Ордінгу. Відпочивальники підлаштовуються під режим припливів і відпливів - іноді вода є, іноді до неї ще треба дійти. Більшість людей відпочивають у пляжних мушлях, цьогоріч - на відстані одне від одного. Для любителів порухатися - серфінг, вітрильний спорт і запуск повітряних зміїв.

  • Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Пляжі й бухти середземноморського острова Майорка для багатьох німців - синонім слова "літній відпочинок". Пляж Ес-Тренк розташований лише у 45 хвилинах їзди від столиці острова Пальми. Він приваблює туристів своєю кришталево-чистою водою. Ес-Тренк - останній незабудований пляж Майорки - ландшафт із дюнами навколо нього має статус природоохоронної зони.

  • Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Материковою Іспанією розкидані 566 пляжів, що розмістилися уздовж восьми тисяч кілометрів узбережжя Атлантичного океану та Середземного моря. Один із найпопулярніших пляжів - Плая-де-ла-Барроса на самому півдні країни в Андалусії. Відпочивальники тут можуть забути про докори сумління - пляж відзначений "блакитним прапором" від ЄС за його сумісність із захистом довкілля.

  • Камольї, Італія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Камольї, Італія

    Для німців найкоротший шлях до Італії пролягає через Австрію чи Швейцарію й веде до узбережжя Лігурійського моря. Найвідоміші містечка тут - Портофіно, Чінкве-Терре, Сан-Ремо. Тутешнє узбережжя називають італійською Рив'єрою, воно засіяне маленькими чепурними містечками, розділеними пляжами. Особливо мальовничим вважається пляж Камольї, де панує справжнє "дольче віта" - солодке життя.

  • Пляж Ескале, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ескале, Франція

    Італійська Рив'єра плавно переходить у французьку, більш відому як Лазурне узбережжя. Поряд із фешенебельними і дуже дорогими пляжами Канн і Ніцци уздовж узбережжя одна за одною вишикувалися різноманітні бухти. Доступ до багатьох із них можливий лише пішки чи на човні. Дуже популярним є пляж Ескале неподалік від Сен-Тропе. Він безкоштовний і до нього можна дістатись на авто.

  • Керемма, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Керемма, Франція

    Відпочивати на північ Франції їдуть ті, кого не лякають вітер і дощ і хто прагне усамітнитися. Найнедоторканішими і найпопулярнішими туристичними цілями в Бретані є Кот-д'Амор і Фіністер, відомий своїми дюнами. Найбільша з них - Керемма - простягається на відстань понад п'ять кілометрів та розташована поблизу населеного пункту Трефле. За нею - пляжі, один гарніший за інший.

  • Елафонісі, Крит, Греція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Елафонісі, Крит, Греція

    Вам який острів? Якщо порахувати всі грецькі острови, то вийде понад три тисячі. Найбільший - Крит - є магнітом для понад чотирьох мільйонів туристів щороку. Різноманітні бухти, в яких морська вода переливається всіма можливими кольорами, змагаються за прихильність відпочивальників. Однією з найкрасивіших вважається бухта Елафонісі з її пляжем з дрібного піску.

  • Прая-да-Марина, Португалія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Прая-да-Марина, Португалія

    Узбережжя Алгарве має багато облич: тут можна відпочити і з родиною, і потусити на вечірках, і зайнятися серфінгом, і позасмагати на пляжі. При цьому воно залишається диким і первісним. Захищений скелями заввишки 30 метрів пляж Прая-да-Марина вважається одним із найкрасивіших пляжів Португалії. З оглядового майданчика "Мірадура" можна насолодитися чудовою панорамою.

  • Пляж Подраче, Хорватія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Подраче, Хорватія

    Хорватія особливо приваблює німецьких туристів, адже до неї можна доїхати на авто, проїхавшись уздовж узбережжя Адріатичного моря. У Далматії, що на південь від Спліта, розташований курорт Брела. Його пляжі - серед яких і Подраче (на фото) - можуть задовольнити всі бажання відпочивальників та вважаються одними з найгарніших у Хорватії.

  • Ожехово, Польща

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Ожехово, Польща

    Польське узбережжя Балтійського моря приваблює німецьких туристів своїми низькими у порівнянні з Німеччиною цінами на готелі та їжу. Гарні пляжі розсіяні на узбережжі довжиною 800 кілометрів. Найпопулярнішими серед туристів є Свіноуйсьце і Колобжег. Невеличкі пляжі на кшталт Ожехово (на фото) наче створені для відпочивальників, які хочуть ненадовго відпочити від натовпів.

    Автор: Анн Термеш, Данило Білик


  • Варнемюнде, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Варнемюнде, Німеччина

    Німці цьогоріч, схоже, здебільшого проведуть свою відпустку під девізом #stayhome, у тому сенсі, що залишатимуться в Німеччині. Тут першість за кількістю цілей для відпочивальників тримає земля Мекленбург-Передня Померанія, розташована на узбережжі Балтійського моря. Один із найвідоміших пляжів - Варнемюнде - завдовжки 15 кілометрів. Головне, щоб із погодою пощастило!

  • Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    На іншому морі, що омиває північ Німеччини - Північному, - особливо популярним є 12-кілометровий пляж у Санкт-Петер-Ордінгу. Відпочивальники підлаштовуються під режим припливів і відпливів - іноді вода є, іноді до неї ще треба дійти. Більшість людей відпочивають у пляжних мушлях, цьогоріч - на відстані одне від одного. Для любителів порухатися - серфінг, вітрильний спорт і запуск повітряних зміїв.

  • Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Пляжі й бухти середземноморського острова Майорка для багатьох німців - синонім слова "літній відпочинок". Пляж Ес-Тренк розташований лише у 45 хвилинах їзди від столиці острова Пальми. Він приваблює туристів своєю кришталево-чистою водою. Ес-Тренк - останній незабудований пляж Майорки - ландшафт із дюнами навколо нього має статус природоохоронної зони.

  • Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Материковою Іспанією розкидані 566 пляжів, що розмістилися уздовж восьми тисяч кілометрів узбережжя Атлантичного океану та Середземного моря. Один із найпопулярніших пляжів - Плая-де-ла-Барроса на самому півдні країни в Андалусії. Відпочивальники тут можуть забути про докори сумління - пляж відзначений "блакитним прапором" від ЄС за його сумісність із захистом довкілля.

  • Камольї, Італія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Камольї, Італія

    Для німців найкоротший шлях до Італії пролягає через Австрію чи Швейцарію й веде до узбережжя Лігурійського моря. Найвідоміші містечка тут - Портофіно, Чінкве-Терре, Сан-Ремо. Тутешнє узбережжя називають італійською Рив'єрою, воно засіяне маленькими чепурними містечками, розділеними пляжами. Особливо мальовничим вважається пляж Камольї, де панує справжнє "дольче віта" - солодке життя.

  • Пляж Ескале, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ескале, Франція

    Італійська Рив'єра плавно переходить у французьку, більш відому як Лазурне узбережжя. Поряд із фешенебельними і дуже дорогими пляжами Канн і Ніцци уздовж узбережжя одна за одною вишикувалися різноманітні бухти. Доступ до багатьох із них можливий лише пішки чи на човні. Дуже популярним є пляж Ескале неподалік від Сен-Тропе. Він безкоштовний і до нього можна дістатись на авто.

  • Керемма, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Керемма, Франція

    Відпочивати на північ Франції їдуть ті, кого не лякають вітер і дощ і хто прагне усамітнитися. Найнедоторканішими і найпопулярнішими туристичними цілями в Бретані є Кот-д'Амор і Фіністер, відомий своїми дюнами. Найбільша з них - Керемма - простягається на відстань понад п'ять кілометрів та розташована поблизу населеного пункту Трефле. За нею - пляжі, один гарніший за інший.

  • Елафонісі, Крит, Греція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Елафонісі, Крит, Греція

    Вам який острів? Якщо порахувати всі грецькі острови, то вийде понад три тисячі. Найбільший - Крит - є магнітом для понад чотирьох мільйонів туристів щороку. Різноманітні бухти, в яких морська вода переливається всіма можливими кольорами, змагаються за прихильність відпочивальників. Однією з найкрасивіших вважається бухта Елафонісі з її пляжем з дрібного піску.

  • Прая-да-Марина, Португалія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Прая-да-Марина, Португалія

    Узбережжя Алгарве має багато облич: тут можна відпочити і з родиною, і потусити на вечірках, і зайнятися серфінгом, і позасмагати на пляжі. При цьому воно залишається диким і первісним. Захищений скелями заввишки 30 метрів пляж Прая-да-Марина вважається одним із найкрасивіших пляжів Португалії. З оглядового майданчика "Мірадура" можна насолодитися чудовою панорамою.

  • Пляж Подраче, Хорватія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Подраче, Хорватія

    Хорватія особливо приваблює німецьких туристів, адже до неї можна доїхати на авто, проїхавшись уздовж узбережжя Адріатичного моря. У Далматії, що на південь від Спліта, розташований курорт Брела. Його пляжі - серед яких і Подраче (на фото) - можуть задовольнити всі бажання відпочивальників та вважаються одними з найгарніших у Хорватії.

  • Ожехово, Польща

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Ожехово, Польща

    Польське узбережжя Балтійського моря приваблює німецьких туристів своїми низькими у порівнянні з Німеччиною цінами на готелі та їжу. Гарні пляжі розсіяні на узбережжі довжиною 800 кілометрів. Найпопулярнішими серед туристів є Свіноуйсьце і Колобжег. Невеличкі пляжі на кшталт Ожехово (на фото) наче створені для відпочивальників, які хочуть ненадовго відпочити від натовпів.

    Автор: Анн Термеш, Данило Білик


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  • Як вдома

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    Як вдома

    Зазвичай пляжний кошик розраховано на одного, або на двох осіб. Хоча у наш час виробляють і багатомісні, так звані "сімейні" кабінки. Купол кошика рухливий, як у дитячого візка. Його можна відкривати і закривати. Усередині - зручний, м'який диван з подушками. Під ним - висувна підставка для ніг. З боків - відкидні столики. Є також скриньки для одягу і кишеньки для дрібниць.

  • На острові Узедом

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    Такі плетені пляжні крісла стали справжніми бестселерами. Сьогодні існує безліч варіацій. При їх виготовленні, виробники орієнтуються на побажання замовника. На цьому знімку можна побачити крісла, які було встановлено на одному з пляжів знаменитого німецького острова Узедом на Балтиці.

  • Пляжний клуб у Берліні

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    Пляжний клуб у Берліні

    Сьогодні такі кошики можна побачити не лише на морському узбережжі, а й у місті. На цьому фото зображено один з берлінських пляжних клубів на березі річки Шпрее.

  • На березі Ельби

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    На березі Ельби

    Пальми, білий пісок, екзотичні коктейлі та, звичайно ж, пляжні кошики. Так виглядає пляжний клуб східнонімецького міста Демітц на березі Ельби.

  • На галявинці перед заміським будинком

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

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  • Спальний кошик на пляжі в Кілі

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    Спальний кошик на пляжі в Кілі

    Ширина - 1,3 метра. Довжина - 2,4 метра. Справжні спальні кошики - нововведення на пляжах Німеччини. Такі моделі з'явилися тут лише цього року. На знімку - один із пляжів у північнонімецькому Кілі. Які ще винаходи створять для відпочивальників?

    Автор: Наталія Корольова


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Відпочинок за кордоном: чи готова Туреччина приймати туристів з України (03.06.2020)

  • Paris Plages Strand Paris Frankreich

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Мати пляжів європейських

    Сучасна концепція пляжного відпочинку безпосередньо в місті народилася в Парижі, звідки й поширилась Європою. "Paris Plages", відкритий у 2002 році, кожного літа дає парижанам можливість відчути себе на курорті, перебуваючи при цьому поруч з домом чи роботою. На час "пляжного сезону" навіть рух машин вздовж набережної Сени перекривають.

  • Барселона, Каталонія, Іспанія

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Одного пляжу недостатньо

    А от у Барселоні не один, а цілих сім пляжів, де можна як засмагати, так і підкорювати хвилі. За останні тридцять років це місто в Іспанії продемонструвало найбільший у світі приріст туристів, з 1,7 мільйона ночівель у 1990 році до 17 мільйонів у 2016-му.

  • Strandpauli in Hamburg Hafenkräne und die Elbe im Hintergrund. Mit Perspektive von oben das Gelände von Strandpauli mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    З видом на баржі

    Навряд чи відпочинок на пляжі у сонячний день асоціюється у когось з контейнерами і портовими кранами. Хіба що у мешканців Гамбурга: пляж "Штрандпаулі" розташований на території міського порту. Лежачи на шезлонзі з коктейлем, гамбуржці засмагають та спостерігають за транспортними баржами, що пропливають Ельбою.

  • Камольї, Італія

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Італійська сонячна романтика

    В італійській Лігурії чимало маленьких містечок з пляжами, як-от Камольї, чудовий приклад італійського приморського стилю життя, із неодмінною прогулянкою до моря із рушником в руках під час обідньої перерви. Ввечері в останніх променях сонця романтики заповнюють пірси та видираються на скелі. Вогні міста весело мерехтять, виходить місяць, лунає музика. Bellissima!

  • Пляж Каталан, Марсель

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Пісок та скелі півдня Франції

    Мешканців та гостей південного Марселя у спеку рятує пляж Каталан, що у кількох хвилинах пішки від Старого порту. Щоправда вхід на цей пляж є платним. Проте є пляжі і в маленьких та великих скелястих бухточках: вони більш популярні та безкоштовні.

  • Куорт Схевенінген, Гаага

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Тепло Північного моря

    Дорога з центру Гааги до пляжу Схевенінген на узбережжі Північного моря займає 15 хвилин. Цей район виріс за сторіччя з малого рибальського селища у найбільший морський курорт Нідерландів. І не дивно: вздовж широченного пляжу на три кілометри простягнувся променад з великою кількістю ресторанів, тут розташувалась й історична будівля готелю "Курхаус".

  • Strandbar Hermann Wien

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Міська оаза

    Віденський пляжний бар "Герман" носить ім'я Емануеля Германа, який вважається винахідником поштових листівок. На честь 102-річчя від дня його народження відвідувачі пляжу можуть безкоштовно надсилати листівки своїй родині і друзям. А для бажаючих трохи розім'ятися на свіжому повітрі щонеділі тут проводяться безплатні заняття йогою.

  • Brüssel Stadtstrand Bruxelles led Bains

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Відпочивати - не байдикувати

    Позасмагати, повеслувати чи видертися на скелю? А може, пограти у футбол чи відвідати урок танців? На брюссельському пляжі "Bruxelles Les Bains" щодня пропонують насичену спортивну і розважальну програму. Тож тут можна відпочити на повну, насолоджуючись сонцем, свіжим повітрям і рухом.

  • Km 689 Cologne Beach Club

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Сонячні ванни на 689-му кілометрі

    Без сумніву, назву пляжу "km 689 - Cologne Beach Club" в Кельні вигадала людина, яка полюбляє точність. Від цього пляжу до витоку Рейну рівно 689 кілометрів. Звідси можна помилуватися видом на Кельнський собор, що височить на протилежному березі. Місця для цього на 3500 квадратних метрах зі 100 тисячами тонн піску вистачить всім бажаючим.

  • Дубровнік, Хорватія

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    Шляхами "Гри престолів"

    Фанати "Гри престолів" впізнають у хорватському Дубровніку "Королівську Гавань", тоді як сотні інших туристів можуть просто насолоджуватися видами старовинного міста. Пляж Баньє лежить одразу біля стіни середньовічного поселення, до нього ведуть кам'яні сходи. З самого узбережжя відкриваються розкішний вид на місто.

  • Kopenhagen Copencabana Strand

    Відпочинок урбаніста: топ міських пляжів Європи

    У мріях про Ріо-де-Жанейро

    Цей відкритий басейн в Копенгагені часто називають "Copencabana" - синтез назв данської столиці та відомого пляжу Копакабана в Ріо-де-Жанейро, який розтягнувся на чотири кілометри. Звісно, з відпочинком на березі океану в Бразилії не зрівняти, але все ж таки і тут можна чудово поплавати: глибина, до речі, сягає шести метрів.

    Автор: Анн Термеш, Стас Соколов


DW.COM

Найпопулярніші пляжі Європи

Морське узбережжя Європи простягається на 37 тисяч кілометрів, і більшість німців віддають перевагу відпустці на пляжах. Найкращі з них, які знову відкриті після послаблення карантинних обмежень, - у фотодобірці DW. (24.06.2020)  

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