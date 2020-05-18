Найпопулярніші пляжі Європи - фотогалерея

Пляжний кошик - культовий об'єкт

Як вдома

Зазвичай пляжний кошик розраховано на одного, або на двох осіб. Хоча у наш час виробляють і багатомісні, так звані "сімейні" кабінки. Купол кошика рухливий, як у дитячого візка. Його можна відкривати і закривати. Усередині - зручний, м'який диван з подушками. Під ним - висувна підставка для ніг. З боків - відкидні столики. Є також скриньки для одягу і кишеньки для дрібниць.