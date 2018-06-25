Найпопулярніша відеогра: як на ній заробляють (відео)

У Fortnite Battle Royal можуть змагатися між собою до 100 гравців одночасно. Продажем зброї та спорядження на ній заробляють сотні мільйонів євро на місяць.
100 користувачів одночасно починають грати та висаджуються з парашутами на острові: політ вигляждає ще більш-менш ідилічно. Але далі починаються "битви". Останній, хто залишиться живий, стає переможцем. Такі прості правила у найпопулярнішій на сьогодні відеогрі в світі: Fortnite Battle Royale. Понад 60 мільйонів людей зареєстровані в додатку. Вхід нічого не коштує. Але ті, хто хоче мати особливі озброєння або спорядження, мають добряче розкошелитися.
Всесвітня організація охорони здоров'я внесла ігрову залежність в Міжнародну класифікацію хвороб. Ігроманія буде визнаватись психічним розладом, якщо триває протягом року і переважає над іншими інтересами в житті людини. (18.06.2018)
Бельгійські програмісти закликають до миру на Донбасі за допомогою гри "Битва за Донецьк". Про антивоєнну "стрілялку" та про те, чи можна виграти "битву", DW розповів співавтор гри Кевін Халтерман. (30.03.2015)