Найпопулярніша відеогра: як на ній заробляють (відео)

100 користувачів одночасно починають грати та висаджуються з парашутами на острові: політ вигляждає ще більш-менш ідилічно. Але далі починаються "битви". Останній, хто залишиться живий, стає переможцем. Такі прості правила у найпопулярнішій на сьогодні відеогрі в світі: Fortnite Battle Royale. Понад 60 мільйонів людей зареєстровані в додатку. Вхід нічого не коштує. Але ті, хто хоче мати особливі озброєння або спорядження, мають добряче розкошелитися.

