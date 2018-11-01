Наймолодший сільський голова - що студент встиг зробити на цій посаді (відео)

У політиці як у футболі: долю матчу вирішують сміливі дії лише одного гравця. У цьому переконаний мешканець Давидова Віталій Дяків. Чотири роки тому він здивував цілу Україну - виграв вибори селищного голови, будучи 21-річним студентом. Віталій є палким прихильником децентралізації. Щоб реформа нарешті запрацювала, він поступився власними амбіціями і посадою. Вибори на голову ОТГ програв, але домігся, щоб Давидів став центром об'єднаної територіальної громади. Тепер і школи, і лікарні належать громаді і чекати, поки виділять кошти на ремонт, не потрібно. Дивіться далі в проекті DW #LocalHeroes.

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