 Наймолодший сільський голова - що студент встиг зробити на цій посаді (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.11.2018

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Політика й суспільство

Наймолодший сільський голова - що студент встиг зробити на цій посаді (відео)

Віталій Дяків з Давидова був наймолодшим сільським головою. Студент-політолог є палким прихильником децентралізації і заради неї поступився власною посадою. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

Децентралізація по-українськи: Європа уважно стежить за реформою

Децентралізація по-українськи: Європа уважно стежить за реформою

У політиці як у футболі: долю матчу вирішують сміливі дії лише одного гравця. У цьому переконаний мешканець Давидова Віталій Дяків. Чотири роки тому він здивував цілу Україну - виграв вибори селищного голови, будучи 21-річним студентом. Віталій є палким прихильником децентралізації. Щоб реформа нарешті запрацювала, він поступився власними амбіціями і посадою. Вибори на голову ОТГ програв, але домігся, щоб Давидів став центром об'єднаної територіальної громади. Тепер і школи, і лікарні належать громаді і чекати, поки виділять кошти на ремонт, не потрібно. Дивіться далі в проекті DW #LocalHeroes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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