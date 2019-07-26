Наймолодший "слуга народу": хто такий Святослав Юраш? (відео)

Святослав Юраш - не лише один з понад 300 нових депутатів Верховної Ради, а й наймолодший серед обраних. Йому лише 23 роки. Чим займається молодий львів'янин та що думає про своє депутатство?
Попри юний вік Святослав має чималий досвід: під час Революції Гідності заснував Міжнародний центр Майдану та семимовний медіаресурс EuromaidanPR. Був секретарем громадської ради при парламентському комітеті у закордонних справах. І от тепер - народний депутат України.
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