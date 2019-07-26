Наймолодший "слуга народу": хто такий Святослав Юраш? (відео)

Наймолодший з нових депутатів: хто такий Святослав Юраш (26.07.2019)

Святослав Юраш - не лише один з понад трьохсот нових депутатів Верховної Ради, а й наймолодший серед обраних. Йому лише 23 роки. Святослав - львів’янин, пройшов за списком партії "Слуга народу". Чим він займається і що думає про своє депутатство?