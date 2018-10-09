Найкращі світлини з конкурсу Wildlife Photographers 2018 (фотогалерея)
Айсберги, колібрі, летючі риби - фотографам вдалося спіймати чимало неймовірних моментів з життя дикої природи. Найкращі світлини з конкурсу Wildlife Photographers 2018 - у фотогалереї DW.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Золота пара
Переможець конкурсу - фото пари золотистих кирпатих мавп, які спостерігають за бійкою двох самців. Сам кадр відзнято в китайських горах Циньлін - єдиному місці на планеті, де живуть ці тварини.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Дуель у хмарах
Коли над Арденським лісом у Бельгії скупчилися грозові хмари, крики двох шляхетних оленів, які виборювали прихильність самиць, відлунювали між деревами. Поступатися супернику територією жоден з них і не думав, тож протистояня переросло у жорсткий двобій.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Леопардиця Матоджа
Скай Мікер зняв леопардицю Матоджа, коли та дрімала на дереві у заповіднику Ботсвани. У перекладі з мови банту Матоджа означає "та, що кульгає". Леопардицю так назвали, бо ще в дитинстві вона пошкодила лапу.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Качка мрії
Цю світлину було зроблено на півострові Варангер у Норвегії. Щоб зняти морянку настільки близько, фотографу, схоже, довелося з самого рання сісти в човен.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Сови в трубі
Ці сови у старій каналізаційні трубі дивляться просто в об'єктив фотокамери. Хлопчик та його батько помітили птахів під час подорожі до Капуртхали - міста в індійському штаті Пенджаб. Ця світлина - приклад того, як тварини прилаштовуються до життя у великому місті.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Крижане ліжко
Тюлені-крабоїди відпочивають на льдовику в Антарктиді. Вважається, що популяція цих тварин досить численна й жодних доказів загрози їхнього зникнення немає. Утім, вони залежать від криги на морі - на ній вони відпочивають, розмножуються та переховуються від хижаків. І хоча цих тварин називають тюленями-крабоїдами, насправді вони харчуються майже самим тільки крилем.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Осине гніздо
Цю світлину було зроблено у заповіднику в Західній Австралії. У літню спеку піщані оси облаштовують свої гнізда. Туди вони кладуть паралізованих, але живих павуків для своїх майбутніх личинок. На світлину потрапили одразу дві оси, які несуть до гнізда кульки з болота.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
В'юрки-кровожери
Коли на одному з Галапагоських островів через посуху в'юркам бракує їжі, ці гостродзьобі пташки стають вампірами. Їхні жертви - насканські олуші, які теж гніздяться на цих островах. Період посухи вкрай складний для в'юрків і, щоб вижити, вони п'ють кров олуш. А ті, щоб не залишити без нагляду потомство, не встають з гнізда й усе зносять. Однак, здається, втрата крові не завдає непоправної шкоди.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Материнське горе
Ця гірська горила, що мешкає в лісах Уганди, не може розлучитися зі своїм уже мертвим малям. Мине кілька тижнів і вона з'їсть рештки трупа. Її реакція на втрату дитини та смерть не унікальна у тваринному світі. Приміром, слони гладять кістки померлих родичів, а дельфіни намагаються утримати мертвих товаришів на плаву. Є факти, котрі засвідчують, що багато тварин горюють через смерть рідних.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Пекельна хватка саламандри
Водяна змія опинилася в щільно стиснутих щелепах цієї голодної гігантської саламандри. Цей вид вважається найбільшою водною саламандрою Північної Америки. Утім, популяція гігантських саламандр значно скоротилася через деградацію водойм, де вони мешкають. Такі саламандри живуть та розмножуються лише в чистій прісноводній екосистемі. А верткій змії все ж вдалося вирватися з пащі саламандри.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Сумний клоун
Молодий самець довгохвостої макаки інстинктивно прикладає руку до обличчя, щоб якось полегшити дискомфорт від своєї маски. Його власник вишколює його для вуличних вистав. Коли мавпій не тренується і не виступає, він сидить прикутий ланцюгом поблизу залізниці в Сурабаї, що на індонезійському острові Ява. Зараз доброчинні організації із захисту тварин намагаються полегшити страждання цих мавп.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Пустельна реліквія
Вельвічія - окраса пустелі Наміб. Ці унікальні мешканці пустель, поширені лише в Намібії та Анголі, зростають повільно, але живуть понад тисячу років. Найбільші екземпляри сягають 8 метрів завширшки. Вони витримують суворий пустельний клімат завдяки властивості вловлювати вологу з туману та імли з моря. Ці рослини "тамують спрагу" навіть за 150 кілометрів від морського узбережжя.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Нічний політ
Фотографу у Флориді поталанило вночі спіймати в об'єктив летючу рибу. Вдень до цих риб практично не підійти. Попри те, що ними ласують багато тварин, ці риби досить полохливі в разі небезпеки. Вони швидко б'ють своїми унікальними хвостами, щоб набрати достатню швидкість, аби вилетіти з води. Розправивши свої гострі грудні плавці, ці рибки можуть ковзати водною гладінню на сотні метрів.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Мати-захисниця
Велика горбатка охороняє своїх малят, коли ті живляться пасльоном у одному з заповідників у Еквадорі. Горбатка кладе яйця на листя пасльону і захищає їх. Після вилуплення, малята проходять п'ять етапів розвитку. Протягом цього часу мати охороняє їх, відлякуючи шипами будь-яких нападників, яких помічає. Ще один спосіб попередження дітей - вібрація або феромони.
Автор: Мартін Кюблер, Валерій Сааков
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Золота пара
Переможець конкурсу - фото пари золотистих кирпатих мавп, які спостерігають за бійкою двох самців. Сам кадр відзнято в китайських горах Циньлін - єдиному місці на планеті, де живуть ці тварини.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Дуель у хмарах
Коли над Арденським лісом у Бельгії скупчилися грозові хмари, крики двох шляхетних оленів, які виборювали прихильність самиць, відлунювали між деревами. Поступатися супернику територією жоден з них і не думав, тож протистояня переросло у жорсткий двобій.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Леопардиця Матоджа
Скай Мікер зняв леопардицю Матоджа, коли та дрімала на дереві у заповіднику Ботсвани. У перекладі з мови банту Матоджа означає "та, що кульгає". Леопардицю так назвали, бо ще в дитинстві вона пошкодила лапу.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Качка мрії
Цю світлину було зроблено на півострові Варангер у Норвегії. Щоб зняти морянку настільки близько, фотографу, схоже, довелося з самого рання сісти в човен.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Сови в трубі
Ці сови у старій каналізаційні трубі дивляться просто в об'єктив фотокамери. Хлопчик та його батько помітили птахів під час подорожі до Капуртхали - міста в індійському штаті Пенджаб. Ця світлина - приклад того, як тварини прилаштовуються до життя у великому місті.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Крижане ліжко
Тюлені-крабоїди відпочивають на льдовику в Антарктиді. Вважається, що популяція цих тварин досить численна й жодних доказів загрози їхнього зникнення немає. Утім, вони залежать від криги на морі - на ній вони відпочивають, розмножуються та переховуються від хижаків. І хоча цих тварин називають тюленями-крабоїдами, насправді вони харчуються майже самим тільки крилем.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Осине гніздо
Цю світлину було зроблено у заповіднику в Західній Австралії. У літню спеку піщані оси облаштовують свої гнізда. Туди вони кладуть паралізованих, але живих павуків для своїх майбутніх личинок. На світлину потрапили одразу дві оси, які несуть до гнізда кульки з болота.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
В'юрки-кровожери
Коли на одному з Галапагоських островів через посуху в'юркам бракує їжі, ці гостродзьобі пташки стають вампірами. Їхні жертви - насканські олуші, які теж гніздяться на цих островах. Період посухи вкрай складний для в'юрків і, щоб вижити, вони п'ють кров олуш. А ті, щоб не залишити без нагляду потомство, не встають з гнізда й усе зносять. Однак, здається, втрата крові не завдає непоправної шкоди.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Материнське горе
Ця гірська горила, що мешкає в лісах Уганди, не може розлучитися зі своїм уже мертвим малям. Мине кілька тижнів і вона з'їсть рештки трупа. Її реакція на втрату дитини та смерть не унікальна у тваринному світі. Приміром, слони гладять кістки померлих родичів, а дельфіни намагаються утримати мертвих товаришів на плаву. Є факти, котрі засвідчують, що багато тварин горюють через смерть рідних.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Пекельна хватка саламандри
Водяна змія опинилася в щільно стиснутих щелепах цієї голодної гігантської саламандри. Цей вид вважається найбільшою водною саламандрою Північної Америки. Утім, популяція гігантських саламандр значно скоротилася через деградацію водойм, де вони мешкають. Такі саламандри живуть та розмножуються лише в чистій прісноводній екосистемі. А верткій змії все ж вдалося вирватися з пащі саламандри.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Сумний клоун
Молодий самець довгохвостої макаки інстинктивно прикладає руку до обличчя, щоб якось полегшити дискомфорт від своєї маски. Його власник вишколює його для вуличних вистав. Коли мавпій не тренується і не виступає, він сидить прикутий ланцюгом поблизу залізниці в Сурабаї, що на індонезійському острові Ява. Зараз доброчинні організації із захисту тварин намагаються полегшити страждання цих мавп.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Пустельна реліквія
Вельвічія - окраса пустелі Наміб. Ці унікальні мешканці пустель, поширені лише в Намібії та Анголі, зростають повільно, але живуть понад тисячу років. Найбільші екземпляри сягають 8 метрів завширшки. Вони витримують суворий пустельний клімат завдяки властивості вловлювати вологу з туману та імли з моря. Ці рослини "тамують спрагу" навіть за 150 кілометрів від морського узбережжя.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Нічний політ
Фотографу у Флориді поталанило вночі спіймати в об'єктив летючу рибу. Вдень до цих риб практично не підійти. Попри те, що ними ласують багато тварин, ці риби досить полохливі в разі небезпеки. Вони швидко б'ють своїми унікальними хвостами, щоб набрати достатню швидкість, аби вилетіти з води. Розправивши свої гострі грудні плавці, ці рибки можуть ковзати водною гладінню на сотні метрів.
Найкращі фото дикої природи 2018 року
Мати-захисниця
Велика горбатка охороняє своїх малят, коли ті живляться пасльоном у одному з заповідників у Еквадорі. Горбатка кладе яйця на листя пасльону і захищає їх. Після вилуплення, малята проходять п'ять етапів розвитку. Протягом цього часу мати охороняє їх, відлякуючи шипами будь-яких нападників, яких помічає. Ще один спосіб попередження дітей - вібрація або феромони.
Автор: Мартін Кюблер, Валерій Сааков
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Автор: Чейс Вінтер, Наталія Мехед
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Номінація "Юний фотограф, вік 11-14 років"
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Найкращі фотографії дикої природи 2017 року
Номінація "Одиничний знімок"
Американський фотограф Джастін Хофман часто бере участь у міжнародних екологічних експедиціях, завдання яких - покласти край забрудненню світового океану. Під час однієї з них він займався зйомками біля узбережжя індонезійського острова Сумбава. В об'єктив його камери потрапив морський коник, який схопив ватну паличку, що плавала у брудній воді посеред сміття, - мабуть, сприйняв її за водорості.
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Найкращі фотографії дикої природи 2017 року
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Американському фоторепортерові Браяну Скеррі вдалося сфотографувати шкірясту морську черепаху. Це один з найстаріших видів черепах у світі. Зараз він перебуває під загрозою зникнення. Скеррі зняв черепаху в резерваті Санді-Пойнт біля острова Санта-Крус, що належить до Віргінських островів США. На тутешніх пляжах ці тварини відкладають яйця.