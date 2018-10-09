Найкращі світлини з конкурсу Wildlife Photographers 2018 (фотогалерея)

Найкращі фото дикої природи 2018 року

Крижане ліжко

Тюлені-крабоїди відпочивають на льдовику в Антарктиді. Вважається, що популяція цих тварин досить численна й жодних доказів загрози їхнього зникнення немає. Утім, вони залежать від криги на морі - на ній вони відпочивають, розмножуються та переховуються від хижаків. І хоча цих тварин називають тюленями-крабоїдами, насправді вони харчуються майже самим тільки крилем.