Найкращі пішохідні маршрути Європи (фотогалерея)

Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини

Шлях до гори Брокен

Один з найулюбленіших маршрутів для подорожі - узгір'я Гарц. І тут годі оминути шлях до найвищої вершини гірського масиву - Брокен. Шанолюбці можуть піти навпростець, але для тих, хто хоче пройтися без особливих зусиль, передбачений зручніший шлях до вершини. Той, хто здолає його, ніколи про це не пошкодує, адже милуватиметься неповторним панорамним краєвидом. Єдина вада - сильний вітер.