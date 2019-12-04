Найкраще місто для життя і роботи в Німеччині - Ахен

Ось уже шостий рік поспіль аналітики InterNations, найбільшого в світі співтовариства експатів, спостерігають за життям іноземців у різних країнах. За підсумками року вони публікують рейтинг країн за популярністю серед закордонних фахівців. В актуальному дослідженні взяли участь більше 20 тисяч осіб.

Загальні висновки: більшість експатів приваблюють такі напрямки: Німеччина, США, Швейцарія, Великобританія і Об'єднані Арабські Емірати. Троє з десяти експатів проживають і працюють у цих країнах.

Португалія назавжди

Однак пальма першості у рейтингу дісталася Тайваню. Ця країна вже не вперше виборює перше місце і у 2019 році їй знову вдалося досягнути максимального успіху. На другому місці цього року - В'єтнам. Третє місце отримала Португалія. Цікаво, що більше половини експатів планують залишитися в цій країні назавжди.

Німеччина, незважаючи на те що входить в список країн з найбільшою кількістю експатів, в актуальному рейтингу займає лише 33 місце. Україна посідає 51 позицію - на одну сходинку кращу за Південну Африку та на одну сходинку гіршу за Китай. Росія отримала в рейтингу 56 місце. Найгірша ситуація в Кувейті, який посів 64 місце.

Париж, Рим, Нью-Йорк - не фаворити

Тайбей, Куала-Лумпур, Хошимін, - ці азійські міста отримали найвищу оцінку експатів. А ось найкращим німецьким містом для проживання і роботи визнаний Ахен (11 місце в загальному рейтингу). Він зумів дати фору іншим містам завдяки фінансовому індексу: у експатів тут висока зарплата і відносно низькі витрати на проживання. Однак що стосується культури гостинності, то Ахен поки що не в лідерах.

Попри гарні зарплати, в Мюнхені експати змушені занадто багато витрачати на житло

Більш відомим містам - Дюссельдорфу (31 місце), Гамбургу (42), Франкфурту (49), Мюнхену (51) - експати дали нижчі оцінки. У Мюнхені, як і в інших містах зі списку, праця висококваліфікованих фахівців добре оплачується, але їм доводиться платити і за високу якість життя. Наприклад, Мюнхен належить до міст з найдорожчою орендою житла. Цікаво, що "на дні" рейтингу міст виявилися такі мегаполіси, як Рим (81 місце), Мілан (80), Париж (78), Сан-Франциско (77), Лос-Анджелес (76), Нью-Йорк (74). А ось Києва чи інших українських міст у опублікованому рейтингу немає.

Аналітики InterNations складають рейтинг з урахуванням ключових показників: якість життя, умови для адаптації, робота, сімейне життя, фінансове становище.

За що експати люблять Німеччину

Як відзначають експерти компанії, Німеччина продовжує залишатися топ-напрямком для іноземних фахівців. "Відмінно" вона отримала за економіку і охорону праці. "Відмінні можливості для кар'єрного зростання", "оптимальна тривалість робочого тижня", "хороші умови для сім'ї", - діляться своїми враження експати.

Головним бар'єром для іноземців, що працюють у Німеччині, залишається мова. Без знань німецької мови іноземним фахівцям доводиться важко.