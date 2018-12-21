 Найгірший залізничний інцидент у Данії за 30 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

Найгірший залізничний інцидент у Данії за 30 років

У пасажирський потяг влучив об'єкт, котрий вітром зірвало з сусіднього вантажного потяга.

Вантажний потяг біля місця аварії у Данії (2 січня, 2019 року)

Вантажний потяг біля місця аварії у Данії (2 січня, 2019 року)

Щонайменше шестеро людей загинули у середу, 2 січня, внаслідок аварії потяга у Данії, інформує агенція Reuters із посиланням на оператора залізниці країни DSB. Аварія сталася на 18-кілометровому мосту, що з'єднує два найбільших острови Данії, - Зеландію та Фюн. За даними поліції, 16 осіб зазнали поранень і травмувань унаслідок інциденту. 

У пасажирський потяг, що їхав у напрямку столиці Данії, влучив об'єкт (ймовірно, шматок брезенту). Місцеві ЗМІ повідомили, що його вітром зірвало з вантажного потяга, котрий рухався назустріч сусідньою колією. Машиніст пасажирського потяга мусив здійснити різке гальмування. Однако офіційні інстанції країни, протягом кількох годин після катастрофи, утримались від називання причин трагедії. На борту потяга перебували 131 пасажир та три провідники. 

Міст "Великий Бельт", із пропускною спроможністю до 27 тисяч автомобілів щодня, на деякий час перекрили для руху потягів та автомобілів у напрямку острова Фюн. Рух для автівок у напрямку Зеландії дозволений.

За інформацією інформагенції Ritzau, це найгірша залізнична катастрофа в Данії з 1988 року.

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