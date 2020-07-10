 Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.07.2020

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Політика й суспільство

Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео)

Президент Зеленський заявив, що готовий понести покарання за те, що вчасно не повідомив НАЗК про суттєві зміни майнового стану. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?

Колишній федеральний президент Німеччини Крістіан Вульфф (picture-alliance/dpa)

Найгучнішим корупційним скандалом останніх років у Німеччині став випадок з федеральним президентом Крістіаном Вульффом. Таблоїд Bild у 2011-му розкопав, що Вульфф начебто відпочивав за рахунок знайомого бізнесмена. Йшлося про 400 євро оплати за готельну кімнату. Скандал набув розголосу, коли Вульфф подзвонив у редакцію газети та у жорсткій формі зажадав припинити публікацію матеріалів, які його компрометують. Дивіться, що було далі:



 

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Відставка Гончарука: чому Зеленський незадоволений урядом? (відео)

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