Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео)

Президент Зеленський заявив, що готовий понести покарання за те, що вчасно не повідомив НАЗК про суттєві зміни майнового стану. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Найгучнішим корупційним скандалом останніх років у Німеччині став випадок з федеральним президентом Крістіаном Вульффом. Таблоїд Bild у 2011-му розкопав, що Вульфф начебто відпочивав за рахунок знайомого бізнесмена. Йшлося про 400 євро оплати за готельну кімнату. Скандал набув розголосу, коли Вульфф подзвонив у редакцію газети та у жорсткій формі зажадав припинити публікацію матеріалів, які його компрометують. Дивіться, що було далі:
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