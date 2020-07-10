Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео)

Найгучнішим корупційним скандалом останніх років у Німеччині став випадок з федеральним президентом Крістіаном Вульффом. Таблоїд Bild у 2011-му розкопав, що Вульфф начебто відпочивав за рахунок знайомого бізнесмена. Йшлося про 400 євро оплати за готельну кімнату. Скандал набув розголосу, коли Вульфф подзвонив у редакцію газети та у жорсткій формі зажадав припинити публікацію матеріалів, які його компрометують. Дивіться, що було далі:





