Найгарніші годинники Європи (фотогалерея)

У часи дизайнерських та ексклюзивних наручних годинників та смартфонів дедалі менше людей звертають увагу на годинники у громадських місцях. Однак кинути погляд вгору інколи варто. Дивітьcя фоторепортаж DW:
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