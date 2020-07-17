Найважливіше про вибори президента в Білорусі (фотогалерея)

Що треба знати про вибори президента Білорусі

Особливості виборів-2020

Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.