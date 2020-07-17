Найважливіше про вибори президента в Білорусі (фотогалерея)

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Про виборчу кампанію, яка вже принесла багато сюрпризів, - у фотогалереї DW.
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