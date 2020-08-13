 Найбільші протести в історії Білорусі (фоторепортаж) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.08.2020

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Політика й суспільство

Найбільші протести в історії Білорусі (фоторепортаж)

16 серпня у Мінську відбулися наймасштабніші масові акції протесту за всю історію Білорусі. Одночасно з ними Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку. Як це було - у фотогалереї DW.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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  • Громадська непокора

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    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

  • Опір режиму

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Опір режиму

    Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

  • Головна суперниця Лукашенка

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Головна суперниця Лукашенка

    Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

  • Відчай протестувальників

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Відчай протестувальників

    Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

  • Аби нікого не вбили

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Аби нікого не вбили

    Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

  • Жіночий протест

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Жіночий протест

    Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

  • Майже сім тисяч затриманих

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Майже сім тисяч затриманих

    Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

  • Масові звільнення

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Знущання в ізоляторах

    Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

  • Солідарність за кордоном

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Солідарність за кордоном

    У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

  • Акції в Україні

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Акції в Україні

    У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.


DW.COM

На мітингу опозиції в Мінську вимагали відставки Лукашенка

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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

16 серпня у Мінську відбулися наймасштабніші масові акції протесту за всю історію Білорусі. Одночасно з ними Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку. Як це було - у фотогалереї DW.  

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