Найбільші протести в історії Білорусі (фоторепортаж)

16 серпня у Мінську відбулися наймасштабніші масові акції протесту за всю історію Білорусі. Одночасно з ними Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку. Як це було - у фотогалереї DW.
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Учасники мітингу в Мінську, який, за різними даними, зібрав від 100 тисяч до понад 200 тисяч учасників, підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.
Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Олександра Лукашенка до діалогу з опозицією, а співробітників силових структур - не застосовувати насильство проти демонстрантів.