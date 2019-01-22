Найбільше номінацій на "Оскар" - у фільмів "Рома" та "Фаворитка"

У США у вівторок, 22 січня, оголосили номінантів на отримання цьогорічної кінопремії "Оскар". Найбільше номінацій - по десять - здобули фільми "Рома" та "Фаворитка".

За звання найкращої стрічки змагатимуться фільми "Чорна пантера", "Чорний куклукскланівець", "Фаворитка", "Зелена книга", "Рома", "Богемна рапсодія", "Влада", "Народження зірки".

За "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" позмагаються картини "Рома", "Холодна війна", "Магазинні злодюжки", "Капернаум" та німецька стрічка "Робота без авторства".

На звання кращого режисера претендують Спайк Лі, Павел Павліковський, Йоргос Лантімос, Альфонсо Куарон та Адам Маккей.

У номінації "Найкращий актор" представлені Бредлі Купер ("Народження зірки"), Рамі Малек ("Богемна рапсодія"), Крістіан Бейл ("Влада"), Вігго Мортенсен ("Зелена книга"), Ітан Гоук ("Щоденник пастиря"), Віллем Дефо ("Ван Гог. На порозі вічності"). Найкращою акторкою може стати Олівія Коулман, Гленн Клоуз, Леді Гага, Мелісса Маккарті, Яліца Апарісіо.

Премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, яка з 1940-х років відома як "Оскар", було засновано в 1929 році, її вручають діячам кіномистецтва за їхній внесок у створення кінофільмів. Вручення 91-ї премії "Оскар" відбудеться в Лос-Анджелесі 24 лютого 2019 року.