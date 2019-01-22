 Найбільше номінацій на ″Оскар″ - у фільмів ″Рома″ та ″Фаворитка″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Найбільше номінацій на "Оскар" - у фільмів "Рома" та "Фаворитка"

У США оголосили номінантів на кінопремію "Оскар". Найбільше номінацій - по десять - отримали фільми "Рома" та "Фаворитка".

Найбільше номінацій на Оскар отримали фільми Рома та Фаворитка

У США у вівторок, 22 січня, оголосили номінантів на отримання цьогорічної кінопремії "Оскар". Найбільше номінацій - по десять - здобули фільми "Рома" та "Фаворитка".

За звання найкращої стрічки змагатимуться фільми "Чорна пантера", "Чорний куклукскланівець", "Фаворитка", "Зелена книга", "Рома", "Богемна рапсодія", "Влада", "Народження зірки".

За "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" позмагаються картини "Рома", "Холодна війна", "Магазинні злодюжки", "Капернаум" та німецька стрічка "Робота без авторства".

DW.COM

У короткий список "Оскара" увійшов документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" данського режисера Сімона Леренга Вільмонта про життя людей на лінії фронту на Донбасі. Інтерв'ю DW з режисером. (18.12.2018)

Фільм "Форма води" отримав премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм". Актором року став Гарі Олдмен, а акторкою - Френсіс Мак-Дорманд. (05.03.2018)

На звання кращого режисера претендують Спайк Лі, Павел Павліковський, Йоргос Лантімос, Альфонсо Куарон та Адам Маккей.

У номінації "Найкращий актор" представлені Бредлі Купер ("Народження зірки"), Рамі Малек ("Богемна рапсодія"), Крістіан Бейл ("Влада"), Вігго Мортенсен ("Зелена книга"), Ітан Гоук ("Щоденник пастиря"), Віллем Дефо ("Ван Гог. На порозі вічності"). Найкращою акторкою може стати Олівія Коулман, Гленн Клоуз, Леді Гага, Мелісса Маккарті, Яліца Апарісіо.     

Премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, яка з 1940-х років відома як "Оскар", було засновано в 1929 році, її вручають діячам кіномистецтва за їхній внесок у створення кінофільмів. Вручення 91-ї премії "Оскар" відбудеться в Лос-Анджелесі 24 лютого 2019 року. 

Дивитись відео 01:19
Now live
01:19 хв

Як і де роблять статуетку "Оскар" (21.02.2017)

      

Аудіо й відео до теми

Як і де роблять статуетку "Оскар" (21.02.2017)  

Також за темою

Golden Globes 2019 Nominee - Bohemian Rhapsody von Dexter Fletcher Bryan Sin

Головний "Золотий глобус" присуджений стрічці "Богемна рапсодія" 07.01.2019

Фільм про Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія" отримав головний приз кінопремії "Золотий глобус". Кращим іноземним фільмом стала стрічка "Рома" мексиканця Альфонсо Куарона, він же названий кращим режисером.

Harvey Weinstein US-amerikanischer Filmproduzent

Штат Нью-Йорк позивається проти Вайнштейна та його компанії 12.02.2018

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк обвинувачує керівництво Weinstein Company в ігноруванні скарг співробітників на сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна.

Kevin Spacey - NOW: In the Wings On A World Stage

Кевін Спейсі розкрив свою гомосексуальність на тлі голлівудського скандалу 30.10.2017

Слідом за низкою звинувачень в сексуальних домаганнях продюсера Харві Вайнштейна докір пролунав на адресу зірки Голлівуду Кевіна Спейсі. У відповідь він заговорив про свою орієнтацію.

Реклама

Відео

Хто більше відпочиває: українці чи німці? (11.01.2019)

Німці полюблять відпочивати так само, як і українці, проте вихідних днів мають менше. Лише одне свято закріплене в Німеччині на загальнонаціональному рівні – це День німецької єдності. Решту свят німецькі землі визначають самостійно. 

Смачне чи корисне: що їдять німці (11.01.2019)

Німці готові харчуватись здоровіше та навіть замінити м’ясо на страви з комах – про це доповідає уряд ФРН у новому звіті. Проте поки мало хто зміг відмовитись від сосисок чи ковбасок, за статистикою лише 6% мешканців Німеччини - вегетаріанці.  

Фотогалерея

Італійська Матера зимою

Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною

Матера у південній Італії притягує тисячі туристів. Цьогоріч місто стало однією з двох культурних столиць Європи. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  