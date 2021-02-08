Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео)

Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
0:02 Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати
5:38 "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана
10:53 Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів
15:32 Таємні агенти у Великобританії: коханий екоактивістки насправді був шпіоном На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3p2aY
16:08 Дикі коні в Румунії: захопливе видовище в дельті Дунаю На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3p2aY
Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів.
У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни. Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників. Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії.
Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.