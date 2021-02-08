Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:02​ Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати

5:38​ "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана

10:53​ Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів

15:32​ Таємні агенти у Великобританії: коханий екоактивістки насправді був шпіоном На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3p2aY​

16:08​ Дикі коні в Румунії: захопливе видовище в дельті Дунаю На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3p2aY