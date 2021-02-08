 Найбрудніше місто у світі - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.02.2021

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Політика й суспільство

Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео)

Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.

DW Sendung Fokus Europa | Bosnien Smog

Смог у Сараєві

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:02 Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати

5:38 "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана

10:53 Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів

15:32 Таємні агенти у Великобританії: коханий екоактивістки насправді був шпіоном На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3p2aY

16:08 Дикі коні в Румунії: захопливе видовище в дельті Дунаю На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3p2aY

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