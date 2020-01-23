 НАЗК розпочинає моніторинг способу життя чиновників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

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Новини

НАЗК розпочинає моніторинг способу життя чиновників

Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

НАЗК починає моніторинг способу життя чиновників

НАЗК починає моніторинг способу життя чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає здійснювати моніторинг способу життя. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному у понеділок, 6 липня, на сайті агентства.

За допомогою моніторингу НАЗК збирається виявляти тих чиновників, які задекларували досить скромні статки та водночас користуються автомобілями преміум-класу, купують об’єкти, вартість яких перевищує задекларовані активи, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо.

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Моніторинг проводитимуть на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

"Відтепер Україна - серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

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Наголошується, що у разі встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення, НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам.

У повідомленні НАЗК зазначається, що відділ, який мав здійснювати моніторинг, існував у структурі агентства і раніше, однак відповідну роботу він не проводив.

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