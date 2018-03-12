 НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях Смолія, в НБУ обіцяють співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях Смолія, в НБУ обіцяють співпрацю

У деклараціях за три роки голова Нацбанку України Яків Смолій подав недостовірну інформацію на мільйони гривень, повідомило НАЗК. В НБУ запевнили у своїй відданості політиці прозорості.

Голова Націоналного банку України Яків Смолій

Голова Націоналного банку України Яків Смолій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації головою Національного банку України Яковом Смолієм та трьома іншими чиновниками. Про це агентство повідомило у понеділок, 12 серпня.

У НАЗК уточнили, що Смолій у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки навів недостовірні відомості щодо вартості частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав. Також, згідно з заявою НАЗК, він не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 мільйона гривень, 6,6 мільйона гривень та понад 3,2 мільйона гривень відповідно.

У Національному банку у відповідь на це заявили, що поки не отримали жодної інформації від НАЗК, проте запевнили, що регулятор є "прибічником політики відкритості та прозорості". "Яків Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами та надавати коментарі і необхідну інформацію щодо перевірки ними висновків НАЗК", - написала пресслужба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

Недостовірні декларації подали ще троє посадовців

Також НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолія Корзуна. За 2016 рік він зазначив недостовірні відомості щодо вартості житлового будинку у Києві, що належить йому, та не задекларував дохід дружини, отриманий у вигляді спадщини. Загальна сума недостовірних відомостей становить майже 450 тисяч гривень.

Колишній перший заступник голови Державного агентства рибного господарства Володимир Фалей у декларації за 2016 рік не зазначив відомостей про наявне у нього фінансове зобов'язання перед банком на суму понад 1,8 мільйона гривень.

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У деклараціях української омбудсменки Людмили Денісової виявили недостовірну інформацію. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. (07.09.2018)

Під час перевірки декларацій за 2016 і 2017 роки в народного депутата Нестора Шуфрича виявлено ознаки декларування недостовірної інформації на понад 27 мільйонів гривень, кажуть у Нацагентстві із запобігання корупції. (21.06.2019)

Своєю чергою, голова Більмацької районної держадміністрації Запорізької області Артем Попов у декларації за 2016 рік зазначив недостовірні відомості щодо вартості придбаного ним автомобіля, а також наявності корпоративних прав у його матері. Сума недостовірних відомостей складає 1,1 мільйона гривень, зазначили в НАЗК.

Ці дані агентство спрямувало до Національного антикорупційного бюро України.

У НАЗК нагадали, що за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (501,7 тисячі гривень) загрожує штраф або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

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