Названо причину обвалу будинку в Дрогобичі

Будинок у Дрогобичі на Львівщині обвалився через руйнування середньої несучої стіни підвалу. Про це йдеться у висновках технічного звіту за результатами обстеження житлового будинку. Звіт опубліковано у вівторок, 22 жовтня, пресслужбою Дрогобицької міської ради.

У висновках зазначені два припущення щодо причин руйнування середньої несучої стіни підвалу. Перше припущення: просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва.

Друге припущення: можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими. - Ред.) після розбору обвалених конструкцій, які розташовані поверх цієї стіни підвалу.

У звіті пропонується демонтувати будівлю методом контрольованого вибуху.

Як повідомлялося, 28 серпня в чотириповерховому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд. Внаслідок цього загинули восьмеро людей. Спершу у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що причиною обвалу став вибух побутового газу. Однак згодом у службі заявили, що це є малоймовірним.