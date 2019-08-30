 Названо причину обвалу будинку в Дрогобичі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Новини

Названо причину обвалу будинку в Дрогобичі

Причиною обвалу будинку в Дрогобичі стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, йдеться у висновках технічного звіту за результатами обстеження будинку.

На місці обвалу частини чотириповерхового будинку в Дрогобичі

На місці обвалу частини чотириповерхового будинку в Дрогобичі

Будинок у Дрогобичі на Львівщині обвалився через руйнування середньої несучої стіни підвалу. Про це йдеться у висновках технічного звіту за результатами обстеження житлового будинку. Звіт опубліковано у вівторок, 22 жовтня, пресслужбою Дрогобицької міської ради.

DW.COM

Про вісьмох загиблих внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку в Дрогобичі повідомляють рятувальники. Причина трагедії досі не з'ясована. (29.08.2019)

На місці обвалення під'їзду житлового будинку в Дрогобичі, внаслідок чого загинули воьмеро людей, завершили роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. Причини трагедії досі не встановлені. (30.08.2019)

У висновках зазначені два припущення щодо причин руйнування середньої несучої стіни підвалу. Перше припущення:  просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва.

Друге припущення: можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими. - Ред.) після розбору обвалених конструкцій, які розташовані поверх цієї стіни підвалу.

У звіті пропонується демонтувати будівлю методом контрольованого вибуху.

Як повідомлялося, 28 серпня в чотириповерховому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд. Внаслідок цього загинули восьмеро людей. Спершу у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що причиною обвалу став вибух побутового газу. Однак згодом у службі заявили, що це є малоймовірним

  • На місці обвалення частини будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    У Дрогобичі обвалився під'їзд житлового будинку

    У ніч на 28 серпня в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі, що на Львівщині, обвалився під'їзд. Внаслідок цього загинули восьмеро людей, ще семеро травмовані і перебувають в лікарні. За даними місцевих ЗМІ, 12 сімей, які мешкали в будинку, тимчасово поселили у готелі та гуртожитку.

  • Рятувальні служби у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Трагедія забрала життя вісьмох людей

    Рятувальники дістали з-під завалів тіла вісьмох людей. Серед загиблих - 4-річний хлопчик, 20-річна дівчина, четверо жінок віком 44, 64, 79 та 80 років, а також двоє чоловіків віком 42 та 62 роки. У лікарні перебувають семеро травмованих, серед яких 6-річний хлопчик та двоє дівчаток віком 9 та 12 років. Ще двоє жінок, яких рятувальники витягли з-під завалів, тілесних ушкоджень не отримали.

  • На місці обвалу житлового будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Причина обвалу невідома чи її не називають?

    Точна причина трагедії досі не встановлена. Відразу після трагедії у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак вже за кілька годин там заявили, що вона "є малоймовірною", а інформація про вибух взагалі зникла з офіційних повідомлень.

  • На місці обвалення частини чотириповерхівки у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Мешканці розповідають про тріщини в будинку

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, жителі району, де обвалився будинок, розповідають, що не чули вибуху. У соцмережах люди повідомляють, що в сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було. Також місцеві мешканці зазначають, що будинок знаходився в аварійному стані, оскільки мав великі тріщини на стінах.

  • Рятувальники розбирають завали

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    "Будинок склався, мов картковий"

    Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що причиною руйнування будинку могло бути втручання в його тримальні конструкції. Зазначається що вже деякий час у стінах бачили глибокі тріщини. Будинок просто "склався", мов картковий. За даними ДСНС, під завалами вже не залишилось людей. Роботи з розбирання завалу тривають.

  • Скріншот одного з перших повідомлень МВС про обвал будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Поліція затримала двох працівників комунального підприємства

    За фактом обвалу відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу щодо умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, зловживання владою та службової недбалості. Поліція затримала двох працівників місцевого комунального підприємства. Невдовзі вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.

    Автор: Олена Губар


DW.COM

Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

Внаслідок обвалення частини будинку в Дрогобичі загинули восьмеро людей. Причина трагедії досі не встановлена. Основні дані, що відомі - у фотогалереї DW. (29.08.2019)  

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Обвалення під'їзду в Дрогобичі: восьмеро загиблих 29.08.2019

Про вісьмох загиблих внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку в Дрогобичі повідомляють рятувальники. Причина трагедії досі не з'ясована.

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Внаслідок обвалення частини будинку в Дрогобичі загинули восьмеро людей. Причина трагедії досі не встановлена. Основні дані, що відомі - у фотогалереї DW.

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