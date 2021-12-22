Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Назар Холодницький

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Назар Холодницький". Назар Холодницький - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Український юрист Назар Холодницький очолив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в 2015 році. Водночас він є заступником генерального прокурора України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Невиправдана затримка: посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП

"Невиправдана затримка": посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП 22.12.2021

Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
Як кадрові зміни у конкурсній комісії для САП загрожують безвізу

Як кадрові зміни у конкурсній комісії для САП загрожують безвізу 18.09.2020

Затвердження Верховною Радою членів комісії з обрання керівника САП викликала занепокоєння на Заході. Нові призначення критикують й українські антикорупціонери.

Верховна Рада не призначила членів конкурсної комісії для САП

Верховна Рада не призначила членів конкурсної комісії для САП 03.09.2020

Верховна Рада України не затвердила склад представників парламенту в комісії, яка обере голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Захід попередив Україну про проблеми з процедурою заміни голови САП

Захід попередив Україну про проблеми з процедурою заміни голови САП 03.09.2020

Євросоюз, країни G7 і Світовий банк письмово звернулися до української влади через процедуру заміни голови САП. Від неї залежить, чи отримає Україна 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.
Назар Холодницький звільнився: що буде далі з САП?

Назар Холодницький звільнився: що буде далі з САП? 21.08.2020

За кілька місяців до закінчення своєї каденції на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький раптово написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення 21.08.2020

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про своє звільнення. У наказі генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової зазначається, що він звільнився за власним бажанням.
Антикорупційні активісти: САП і НАБУ стали працювати краще

Антикорупційні активісти: САП і НАБУ стали працювати краще 17.08.2020

Антикорупційні активісти вважають, що САП і НАБУ 2020 року стали працювати краще. Водночас вони закликають ці структури прискорити темпи своєї діяльності.
НАБУ співпрацює з ФБР у справі Приватбанку

НАБУ співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку" 17.08.2020

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку" на основі меморандуму. Утім, він не має повноважень на розкриття інформації про цю співпрацю.
Ситник: Хабар пропонували за закриття справи ексміністра Злочевського

Ситник: Хабар пропонували за закриття справи ексміністра Злочевського 13.06.2020

В обмін на шестимільйонний хабар пропонувалося закрити справу, де одним із підозрюваних був екс-міністр екології Микола Злочевський, стверджує керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
САП: Керівникам НАБУ та САП пропонували хабар у шість мільйонів доларів

САП: Керівникам НАБУ та САП пропонували хабар у шість мільйонів доларів 12.06.2020

У САП кажуть, що викрили спробу надати неправомірну вигоду керівництву НАБУ та САП. За даними ЗМІ, хабар пропонували за закриття справи проти власника холдингу Burisma, колишнього міністра екології Миколи Злочевського.
САП відкрила кримінальне провадження через відео з братом Єрмака

САП відкрила кримінальне провадження через відео з братом Єрмака 30.03.2020

Кримінальне провадження зареєстровано за фактом можливого зловживання впливом у Офісі президента під час призначення осіб на посади до органів держвлади, повідомляють у антикорупційній прокуратурі.
COVID-19: САП відкрила справу через можливу недбалість минулого уряду

COVID-19: САП відкрила справу через можливу недбалість минулого уряду 23.03.2020

Через можливу недбалість уряду експрем'єра України Олексія Гончарука у боротьбі з коронавірусом САП зареєструвала кримінальне провадження.
Петра Порошенка допитали в НАБУ - Холодницький

Петра Порошенка допитали в НАБУ - Холодницький 27.09.2019

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовився назвати справу, в рамках якої було допитано Петра Порошенка.

Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП

Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП 26.07.2019

Зараз відсутня ефективна співпраця між САП і НАБУ, насамперед через Назара Холодницького, заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також розкритикував роботу НАЗК у Генпрокуратури України.
Скандал з Укроборонпромом: відсторонений прокурор САП, журналісти викликані до ДБР

Скандал з "Укроборонпромом": відсторонений прокурор САП, журналісти викликані до ДБР 13.03.2019

Через провал розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив від нього старшого прокурора.
Посолка США в України виступила за зміну керівника САП

Посолка США в України виступила за зміну керівника САП 05.03.2019

Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький має бути змінений задля цілісності антикорупційних інституцій, вважає посолка США в Україні Марі Йованович.
Інші статті