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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Назар Холодницький". Назар Холодницький - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Український юрист Назар Холодницький очолив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в 2015 році. Водночас він є заступником генерального прокурора України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
У САП кажуть, що викрили спробу надати неправомірну вигоду керівництву НАБУ та САП. За даними ЗМІ, хабар пропонували за закриття справи проти власника холдингу Burisma, колишнього міністра екології Миколи Злочевського.