На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Назар Холодницький". Назар Холодницький - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Український юрист Назар Холодницький очолив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в 2015 році. Водночас він є заступником генерального прокурора України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.