Назарбаєв відправив у відставку уряд Казахстану

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у четвер, 21 лютого, підписав указ про відставку уряду країни. Про це повідомила прес-служба казахського президента. "Прийняти відставку уряду Республіки Казахстан. Тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра Республіки Казахстан на Маміна Аскара Узакпаєвича", - йдеться в указі, який наводить інформагенція "Інтерфакс".

Згідно з документом, члени відставленого уряду виконуватимуть свої обов'язки до затвердження нового складу кабінету міністрів. Раніше цього ж дня Назарбаєв оголосив про необхідність відставки уряду під керівництвом прем'єр-міністра Бакитжана Сагінтаєва. "Вважаю, що уряд повинен піти у відставку", - говорилося в заяві Назарбаєва, опублікованій на його сайті.

Відставленому уряду на чолі з Сагінтаєвим Назарбаєв закинув, що тому так і не вдалося "повною мірою створити реальні стимули й інструменти для якісного зростання економіки". Натомість зафіксоване зростання в економіці країни досягається завдяки насамперед сировинним галузям, наголосив президент Казахстану.

Від нового керівництва казахського уряду Назарбаєв очікує "дієвих кроків щодо підвищення рівня життя, стимулювання економіки, реалізації стратегічних завдань", - йдеться на його сайті.

Нурсулиан Назарбаєв, якому вже 78 років, є незмінним президентом Казахстану з 1990 року.