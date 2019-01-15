Над Японським морем зіткнулися два російські бомбардувальники Су-34

У Росії на Далекому Сході в п'ятницю, 18 січня, під час навчально-тренувального польоту над акваторією Японського моря зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34, інформує агенція "Інтерфакс".

Аварія сталася під час відпрацювання маневрування на відстані 35 кілометрів від берега. Один із винищувачів розбився, про долю іншого наразі невідомо. Пілотам літака, що зазнав катастрофи, вдалося катапультуватися, їх згодом було знайдено живими під час рятувальної операції у Японському морі. Стан льотчиків задовільний.

Рятувальна операція тривала в складних метеорологічних умовах. У ній була задіяна авіація, шість військових кораблів і два цивільних риболовецьких судна. Пошуки екіпажу другого Су-34 тривають. У міноборони РФ повідомили, що під час зіткнення обидва літаки не мали на борту боєкомплектів.