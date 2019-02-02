Над Кубою вибухнув метеорит

У небі над західною кубинською провінцією Пінар-дель-Ріо прогримів потужний вибух. Як повідомили у суботу, 2 лютого, в Кубинському інституті геофізики, над островом у вигляді вогняної кулі пролетів метеорит, який вибухнув та розпався на велику кількість уламків. Метеорит бачили напередодні з території провінції Пінар-дель-Ріо, де потім і знайшли його уламки.

Співробітники інституту вже провели аналіз уламків, який показав, що вони складаються з заліза, нікелю та силікату магнію. Найбільші з уламків, за повідомленням вчених, мають розмір від 20 до 30 сантиметрів у довжину.

Кубинські вчені продовжують дослідження небесних тіл. За даними місцевої влади, унаслідок падіння уламків метеорита шкода не спричинена.

Метеорит, який розпався в атмосфері Землі над Кубою, був для вчених "неочікуваним" небесним тілом. Утім, ученим відомо, коли саме варто очікувати на інші метеоритні дощі цього року - у ніч із 22 на 23 квітня, а також 5-6 травня, 12-13 серпня і 17-18 листопада.

Дивитись відео 01:23 Now live 01:23 хв Поділитись Канада з космосу: як виглядають кратери від падіння метеоритів? (29.08.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2j03j Канада з космосу: як виглядають кратери від падіння метеоритів?