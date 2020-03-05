 ″Надзвичайні часи″ в Європарламенті: як коронавірус охоплює Брюссель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

"Надзвичайні часи" в Європарламенті: як коронавірус охоплює Брюссель

Реагуючи на поширення коронавірусу SARS-CoV-2 у ЄС, Європарламент обмежив пленарний тиждень до одного дня засідань. Репортаж DW з Брюсселя у "надзвичайні часи".

Засідання Європарламенту 10 березня в Брюсселі

Засідання Європарламенту 10 березня в Брюсселі

Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 Європарламент вдався до безпрецедентних кроків. З 9 по 12 березня він мав зібратися на пленарний тиждень у Страсбургу. Спершу засідання перенесли до Брюсселя, аби вберегти від поїздки зі столиці Бельгії до французького міста кілька тисяч людей, серед яких чиновники, помічники депутатів, журналісти,

А коли євродепутати ввечері понеділка, 9 березня, зібралися в Брюсселі, керівництво Європарламенту вирішило скоротити пленарний тиждень до одного дня - 10 березня. У першій половині вівторка євродепутати провели дебати щодо поширення коронавірусу, а після обіду обговорювали довгостроковий бюджет ЄС і ситуацію з мігрантами на турецько-грецькому кордоні. Решту тем і всі голосування, включно з резолюцією щодо п'яти років мінських угод, перенесли. Коли їх розглядатимуть, невідомо.

Манфред Вебер

Манфред Вебер

Має Європарламент працювати чи закритися?

Під час дебатів євродепутати спершу хвалили такі кроки. Лідер найбільшої фракції Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber) назвав дії керівництва Європарламенту "розсудливими". А заступниця голови ліберальної фракції "Оновити Європу" Фередрік Ріс переконана, що парламент ЄС продемонстрував "необхідну пильність".

Згодом у виступах євродепутатів, котрі не входять до керівництва фракцій, почала лунати критика. Австрієць Роман Гайдер з правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія" закинув Європарламенту відсутність плану та непродумані дії. Він розповів, що тоді як співробітникам інституції вказали залишатися вдома за найменших симптомів застуди, йому особисто під час прильоту до Брюсселя довелося їхати в аеропорту в автобусі, вщерть заповненому людьми.

Євродепутатка від Зелених Мішель Рівазі назвала Європарламент "суперрозсадником" і закликала через це взагалі закрити його на певний час. Цілковито протилежної думки був позафракційний хорват Міслав Колакушич: "Не зачиняймо двері Європарламенту. Бо так ми подамо хибний сигнал тим, хто продає продукти харчування, хто працює на заправках, що вони також можуть закритися. Давайте не сприяти поширенню страху".

Голова Європарламенту Давід Сассолі особисто відповісти на критику не міг. Хоча напередодні він сам відкрив пленарний тиждень і оголосив про його скорочення, у вівторок його в залі вже не було. Причина з'ясувалася вже під час дебатів. Справа в тому, що Сассолі на вихідних був у Римі. І коли влада Італії поширила карантин на всю територію країни, він "з міркувань обережності" ізолював себе вдома в Брюсселі.

Чи солідарна Європа з Італією?

Сассолі був лише одним з небагатьох італійців, які помістили себе на карантин. Багато його співвітчизників на пленарне засідання прийшли. Євродепутати з цієї країни були найактивнішими учасниками дебатів щодо коронавірусу.

Ледь не найбільше критики викликало рішення Німеччини та Франції заборонити експорт засобів індивідуального заходу до інших країн. Сильвія Сардоне з правопопулістської партії "Ліга" заявила, що їй "соромно" за такі країни. В цьому з нею були згодні немало парламентарів з інших фракцій та країн. "Це не те розуміння солідарності, яке ми поділяємо. Якщо Італія опинилася в особливій ситуації та потребує цих масок, то інші держави ЄС мають бути готовими допомогти", - зазначив Манфред Вебер.

Італійців обурювало і те, що дехто в інших країнах почав цуратися їх через поширення в їхній країні COVID-19. "Не варто думати, що Італія - особливий випадок. Бо дані в таких країнах, як Франція чи Німеччина, показують такий самий перебіг подій, лише дев'ять днів тому", - застерігав соціал-демократ Брандо Беніфей.

"Надзвичайні часи"

Багато євродепутатів не стримували себе, описуючи ситуацію з поширенням коронавірусу в ЄС як "надзвичайні часи", які вимагають "надзвичайних заходів".

Утім, дебати щодо коронавірусу жодним чином не виглядали надзвичайними. На них були присутні більше євродепутатів, ніж на багатьох інших дебатах. Ніхто не носив маску на обличчі. На столах не було видно пляшечок із засобами для дезінфекції рук. Лише одна парламентарка прийшла на засідання в синьому халаті та гумових рукавичках. Утім, як виявилося, це не мало жодного зв'язку з коронавірусом. Таким одягом вона хотіла з нагоди 8 березня привернути увагу до прав жінок, зокрема тих, хто працює на низькооплачуваних роботах, наприклад, прибиральницями.

Протягом усіх трьох годин дебатів на них головувала ірландка Майрід Макгіннесс. Закриваючи їх, вона перепросила, що торкалася руками обличчя попри рекомендації не робити цього. На своє виправдання вона показала пляшку із засобом для дезінфекції. Макгіннесс закликала всіх чхати у паперові хустинки. "А якщо у вас їх немає, то робіть це в лікоть - їх у вас є два. Це серйозні часи", - підсумувала вона.

Читайте також: Коронавірус: як реагує Німеччина

Коронавірус охоплює Брюссель

Тим часом поширення SARS-CoV-2 все більше впливає на політичне життя в Брюсселі. Випадки зараження COVID-19 виявили вже і в Раді ЄС, і в НАТО, і в Єврокомісії. Ще 9 березня в Раді Євросоюзу вирішили обмежити кількість як засідань, так і учасників нарад. А вже наступного дня скасували зустріч міністрів, присвячену міжнародній торгівлі. На ній 12 березня мали розглянути і вплив епідемії коронавірусу на ланцюги постачання товарів.

Також у вівторок глава Європейської Ради Шарль Мішель вирішив на найвищому рівні в ЄС обговорити, як обмежити поширення коронавірусу та як зменшити наслідки для економіки. Для участі у такому нашвидкуруч скликаному "саміті" ніхто з глав держав і урядів не їхатиме до Брюсселя. Вони зустрінуться віртуально, у форматі відеоконференції.

  • Поліція охороняє санаторій у Нових Санжарах Полтавської області, куди на карантин привезли українців з Китаю.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Коронавірус - вже в Україні

    Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.

  • Не всі туристи відмовляються від подорожей до Італії - попри коронавірус.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перша епідемія в Європі

    Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.

  • У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Закупівлі про запас

    У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

  • Футболу не буде Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч Мілану і Генуї, як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні Сан-Сіро, перенесено на 13 травня.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Футболу не буде

    Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.

  • Боннська школа на карантині

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Поширення в Німеччині

    Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.

  • Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезинфікуючі засоби.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Понад дві сотні інфікованих у Німеччині

    Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.

  • Лувр страйкує через вірус

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Лувр не працює через страх перед коронавірусом

    У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.

  • Обвал на біржах

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Обвал на біржах

    Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.

  • Японська весна у масках

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Японська весна у масках

    Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.

  • До протидії поширенню вірусу у Південній Кореї залучили армію

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Жорсткі заходи у Південній Кореї

    Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.

  • Südkorea Gwangju | Menschen werden in Autos auf Covid-19 getestet (picture-alliance/dpa/YNA)

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перевірка, не виходячи з авто

    Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.

  • У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Дезінфекція громадського транспорту

    У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

  • У Китаї інфікувалися близько 80 тисяч людей

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Три тисячі померлих у Китаї

    У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

Коронавірус шириться планетою. Які наслідки він має у найбільш уражених країнах, як влада і як органи охорони здоров'я намагаються взяти ситуацію під контроль - у галереї DW. (03.03.2020)  

Також за темою

USA Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses

США виділяють на боротьбу з коронавірусом 8,3 мільярда доларів 05.03.2020

Гроші планують витратити на експрес-тести на коронавірус SARS-CoV-2 та розробку вакцини.

Coronavirus in Brasilien Arbeiterin mit Schutzmaske

Кількість інфікованих коронавірусом у світі наблизилася до 100 тисяч 06.03.2020

У Нью-Йорку на карантині перебувають 2733 людини. Європарламент переніс сесію зі Страсбурга до Брюсселя.

BG Wuhan, Epizentrum des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs

Епідемія коронавірусу: в Китаї померли понад 2700 осіб 27.02.2020

Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2700 осіб. У Європі посилюють протиепідемічні заходи. Загалом у світі заразилися 82 тисячі осіб.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту 10 березня в Брюсселі

"Надзвичайні часи" в Європарламенті через коронавірус

Реагуючи на поширення коронавірусу, Європарламент обмежив пленарний тиждень до одного дня засідань.  

Russland Rubel Symbolbild Sanktionen Konsequenzen (picture-alliance/dpa/Christian Ohde)

Обвал рубля імені В.В.Путіна

Президент РФ припустився чергової історичної помилки, спровокувавши цінову війну на ринку нафти, вважає Андрій Гурков.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  