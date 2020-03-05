"Надзвичайні часи" в Європарламенті: як коронавірус охоплює Брюссель

Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 Європарламент вдався до безпрецедентних кроків. З 9 по 12 березня він мав зібратися на пленарний тиждень у Страсбургу. Спершу засідання перенесли до Брюсселя, аби вберегти від поїздки зі столиці Бельгії до французького міста кілька тисяч людей, серед яких чиновники, помічники депутатів, журналісти,

А коли євродепутати ввечері понеділка, 9 березня, зібралися в Брюсселі, керівництво Європарламенту вирішило скоротити пленарний тиждень до одного дня - 10 березня. У першій половині вівторка євродепутати провели дебати щодо поширення коронавірусу, а після обіду обговорювали довгостроковий бюджет ЄС і ситуацію з мігрантами на турецько-грецькому кордоні. Решту тем і всі голосування, включно з резолюцією щодо п'яти років мінських угод, перенесли. Коли їх розглядатимуть, невідомо.

Манфред Вебер

Має Європарламент працювати чи закритися?

Під час дебатів євродепутати спершу хвалили такі кроки. Лідер найбільшої фракції Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber) назвав дії керівництва Європарламенту "розсудливими". А заступниця голови ліберальної фракції "Оновити Європу" Фередрік Ріс переконана, що парламент ЄС продемонстрував "необхідну пильність".

Згодом у виступах євродепутатів, котрі не входять до керівництва фракцій, почала лунати критика. Австрієць Роман Гайдер з правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія" закинув Європарламенту відсутність плану та непродумані дії. Він розповів, що тоді як співробітникам інституції вказали залишатися вдома за найменших симптомів застуди, йому особисто під час прильоту до Брюсселя довелося їхати в аеропорту в автобусі, вщерть заповненому людьми.

Євродепутатка від Зелених Мішель Рівазі назвала Європарламент "суперрозсадником" і закликала через це взагалі закрити його на певний час. Цілковито протилежної думки був позафракційний хорват Міслав Колакушич: "Не зачиняймо двері Європарламенту. Бо так ми подамо хибний сигнал тим, хто продає продукти харчування, хто працює на заправках, що вони також можуть закритися. Давайте не сприяти поширенню страху".

Голова Європарламенту Давід Сассолі особисто відповісти на критику не міг. Хоча напередодні він сам відкрив пленарний тиждень і оголосив про його скорочення, у вівторок його в залі вже не було. Причина з'ясувалася вже під час дебатів. Справа в тому, що Сассолі на вихідних був у Римі. І коли влада Італії поширила карантин на всю територію країни, він "з міркувань обережності" ізолював себе вдома в Брюсселі.

Чи солідарна Європа з Італією?

Сассолі був лише одним з небагатьох італійців, які помістили себе на карантин. Багато його співвітчизників на пленарне засідання прийшли. Євродепутати з цієї країни були найактивнішими учасниками дебатів щодо коронавірусу.

Ледь не найбільше критики викликало рішення Німеччини та Франції заборонити експорт засобів індивідуального заходу до інших країн. Сильвія Сардоне з правопопулістської партії "Ліга" заявила, що їй "соромно" за такі країни. В цьому з нею були згодні немало парламентарів з інших фракцій та країн. "Це не те розуміння солідарності, яке ми поділяємо. Якщо Італія опинилася в особливій ситуації та потребує цих масок, то інші держави ЄС мають бути готовими допомогти", - зазначив Манфред Вебер.

Італійців обурювало і те, що дехто в інших країнах почав цуратися їх через поширення в їхній країні COVID-19. "Не варто думати, що Італія - особливий випадок. Бо дані в таких країнах, як Франція чи Німеччина, показують такий самий перебіг подій, лише дев'ять днів тому", - застерігав соціал-демократ Брандо Беніфей.

"Надзвичайні часи"

Багато євродепутатів не стримували себе, описуючи ситуацію з поширенням коронавірусу в ЄС як "надзвичайні часи", які вимагають "надзвичайних заходів".

Утім, дебати щодо коронавірусу жодним чином не виглядали надзвичайними. На них були присутні більше євродепутатів, ніж на багатьох інших дебатах. Ніхто не носив маску на обличчі. На столах не було видно пляшечок із засобами для дезінфекції рук. Лише одна парламентарка прийшла на засідання в синьому халаті та гумових рукавичках. Утім, як виявилося, це не мало жодного зв'язку з коронавірусом. Таким одягом вона хотіла з нагоди 8 березня привернути увагу до прав жінок, зокрема тих, хто працює на низькооплачуваних роботах, наприклад, прибиральницями.

Протягом усіх трьох годин дебатів на них головувала ірландка Майрід Макгіннесс. Закриваючи їх, вона перепросила, що торкалася руками обличчя попри рекомендації не робити цього. На своє виправдання вона показала пляшку із засобом для дезінфекції. Макгіннесс закликала всіх чхати у паперові хустинки. "А якщо у вас їх немає, то робіть це в лікоть - їх у вас є два. Це серйозні часи", - підсумувала вона.

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Коронавірус охоплює Брюссель

Тим часом поширення SARS-CoV-2 все більше впливає на політичне життя в Брюсселі. Випадки зараження COVID-19 виявили вже і в Раді ЄС, і в НАТО, і в Єврокомісії. Ще 9 березня в Раді Євросоюзу вирішили обмежити кількість як засідань, так і учасників нарад. А вже наступного дня скасували зустріч міністрів, присвячену міжнародній торгівлі. На ній 12 березня мали розглянути і вплив епідемії коронавірусу на ланцюги постачання товарів.

Також у вівторок глава Європейської Ради Шарль Мішель вирішив на найвищому рівні в ЄС обговорити, як обмежити поширення коронавірусу та як зменшити наслідки для економіки. Для участі у такому нашвидкуруч скликаному "саміті" ніхто з глав держав і урядів не їхатиме до Брюсселя. Вони зустрінуться віртуально, у форматі відеоконференції.