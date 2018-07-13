Надзвичайний стан у Туреччині закінчиться за кілька днів, підтвердили в уряді
Надзвичайний стан у Туреччині невдовзі закінчиться. Боротьба з тероризмом триватиме, заявив міністр юстиції Абдулхаміт Гюль.
Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль
Надзвичайний стан у Туреччині закінчиться за кілька днів. Про це в понеділок, 16 липня, повідомив турецький міністр юстиції Абдулхаміт Гюль. Він додав, що "боротьба з тероризмом триватиме", передає інформагенція dpa.
Правовий режим надзвичайного стану в Туреччині запровадили невдовзі після невдалої спроби путчу 15 липня 2016 року. Відтоді його подовжували сім разів, щоразу - на три місяці. Таким чином термін дії надзвичайного стану в Туреччині має спливти в ніч на четвер, 19 липня.
Гюль додав, що Анкара і надалі тиснутиме на рух Фетхуллаха Гюлена - ісламського проповідника, якого турецька влада звинувачує в організації спроби перевороту. За словами міністра, "ніхто не має непокоїтися, що боротьбу з тероризмом буде ослаблено", зупинено чи знижено її інтенсивність. Міністр вказав у цьому контексті на антитерористичне законодавство Туреччини.
Упродовж двох років у Туреччині заарештували понад 70 тисяч людей у зв'язку з імовірною причетністю до спроби путчу. Понад 110 тисяч держслужбовців і військових звільнили з посад, пише dpa з посиланням на державні турецькі медіа.
Нещодавно обраний удруге турецький президент Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв, що режим надзвичайного стану може бути поновлено в будь-який час, якщо виникатиме загроза тероризму. Критики Ердогана стверджують, що режим надзвичайного стану був використаний владою для розправи з неугодними опонентами та придушення свободи ЗМІ.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Танки та бронетехніка на вулицях Анкари
Заколотники направили до столиці країни значні з'єднання бронетанкових військ. Вулицями міста рухалися колони танків, бронетранспортерів й іншої військової техніки.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
У Стамбулі не до спокою
Події не оминули й найбільше місто країни - Стамбул. Так само, як і в Анкарі, до міста увійшли військові з'єднання, які захопили низку важливих об'єктів. На фото турецькі солдати на одній із площ міста.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Перекриті мости
Військові частково перекрили обидва мости через Босфорську протоку.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Боротьба за аеропорт
Заколотники захопили під свій контроль міжнародний аеропорт імені Кемаля Ататюрка в Стамбулі. Ближче до ранку аеропорт відновив свою роботу. Однак європейські авіакомпанії скасували рейси із та до Туреччини.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Населення на боці уряду
Події в Анкарі та Стамбулі продемонстрували рівень підтримки населенням діючого уряду Ердогана. Люди, хоч і беззбройні, чинили спротив заколотникам.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Серед жертв є цивільні
Жертвами спроби державного перевороту стали кілька сотень осіб, серед них як поліцейські, так і цивільні особи.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Пошкоджена будівля парламенту
Під час нічної спроби перевороту значних пошкоджень зазнала будівля турецького парламенту. Внаслідок авіаударів зруйнована частину стін та вибиті вікна.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Арешти путчистів
Турецька влада заарештувала кілька тисяч учасників спроби путчу.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Придушення заколоту
Представники уряду Туреччини оголосили, що путч придушено. Однак ситуація у країні залишається непередбачуваною.