 Надзвичайний стан у Туреччині закінчиться за кілька днів, підтвердили в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Надзвичайний стан у Туреччині закінчиться за кілька днів, підтвердили в уряді

Надзвичайний стан у Туреччині невдовзі закінчиться. Боротьба з тероризмом триватиме, заявив міністр юстиції Абдулхаміт Гюль.

боротьба з тероризмом і тиск на рух гюлена триватимуть, заявив міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль

Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль

Надзвичайний стан у Туреччині закінчиться за кілька днів. Про це в понеділок, 16 липня, повідомив турецький міністр юстиції Абдулхаміт Гюль. Він додав, що "боротьба з тероризмом триватиме", передає інформагенція dpa.

Правовий режим надзвичайного стану в Туреччині запровадили невдовзі після невдалої спроби путчу 15 липня 2016 року. Відтоді його подовжували сім разів, щоразу - на три місяці. Таким чином термін дії надзвичайного стану в Туреччині має спливти в ніч на четвер, 19 липня.

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Гюль додав, що Анкара і надалі тиснутиме на рух Фетхуллаха Гюлена - ісламського проповідника, якого турецька влада звинувачує в організації спроби перевороту. За словами міністра, "ніхто не має непокоїтися, що боротьбу з тероризмом буде ослаблено", зупинено чи знижено її інтенсивність. Міністр вказав у цьому контексті на антитерористичне законодавство Туреччини.

Упродовж двох років у Туреччині заарештували понад 70 тисяч людей у зв'язку з імовірною причетністю до спроби путчу. Понад 110 тисяч держслужбовців і військових звільнили з посад, пише dpa з посиланням на державні турецькі медіа.

Нещодавно обраний удруге турецький президент Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв, що режим надзвичайного стану може бути поновлено в будь-який час, якщо виникатиме загроза тероризму. Критики Ердогана стверджують, що режим надзвичайного стану був використаний владою для розправи з неугодними опонентами та придушення свободи ЗМІ.

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    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

У ніч на 16 липня турецькі військові вчинили спробу державного перевороту. Президент Туреччини Ердоган закликав людей вийти на вулиці і протестувати проти заколоту. ЄС та США висловили підтримку уряду країни. (16.07.2016)  

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