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Надзвичайний стан у США

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Надзвичайний стан у США".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Палата представників Конгресу США не подолала вето Трампа

Палата представників Конгресу США не подолала вето Трампа 26.03.2019

Палата представників Конгресу США не змогла подолалати вето президента країни Дональда Трампа на резолюцію, що скасовувала надзвичайний стан на кордоні з Мексикою.
Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 26.03.2019

Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів.
Всупереч волі Трампа Сенат США проголосував проти надзвичайного стану

Всупереч волі Трампа Сенат США проголосував проти надзвичайного стану 14.03.2019

Американські сенатори підтримали скасування надзвичайного стану у країні, запровадженого президентом Трампом для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп обіцяє накласти вето на цю резолюцію.
16 штатів подали позов на Трампа через надзвичайний стан

16 штатів подали позов на Трампа через надзвичайний стан 19.02.2019

16 американських штатів подали колективний позов проти президента США Дональда Трампа через проголошення ним надзвичайного стану.
Конгрес перевірить законність надзвичайного стану Трампа

Конгрес перевірить законність надзвичайного стану Трампа 16.02.2019

Палата представників США проведе розслідування законності запровадження режиму надзвичайного стану, за допомогою якого Трамп має намір отримати кошти для зведення стіни на кордоні з Мексикою.

Нового шатдауну не буде: Трамп підписав бюджет

Нового "шатдауну" не буде: Трамп підписав бюджет 15.02.2019

Після оголошення надзвичайного стану в США президент Дональд Трамп підписав ухвалений у Конгресі федеральний бюджет на цей рік. Демократи обіцяють протидіяти запровадженню надзвичайного стану.
Трамп оголосив надзвичайний стан для будівництва стіни на кордоні

Трамп оголосив надзвичайний стан для будівництва "стіни" на кордоні 15.02.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить надзвичайний стан для виділення коштів на будівництво загорожі на кордоні з Мексикою.