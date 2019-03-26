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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Надзвичайний стан у США".
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Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів.