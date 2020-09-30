 Нагірний Карабах: бої продовжуються | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2020

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Новини

Нагірний Карабах: бої продовжуються

Бойові дії в Нагірному Карабаху тривають попри заклики міжнародної спільноти до припинення вогню. Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного.

Кадр із відео, яке оприлюднило міноборони Азербайджану

Кадр із відео, яке оприлюднило міноборони Азербайджану. За цими даними, на відео видно, як азербайджанські військові знищують вірменський військовий склад

У Нагірному Карабаху в суботу, 3 жовтня, продовжилися запеклі бої попри заклики міжнародної спільноти до припинення вогню. Єреван повідомив, що війська Азербайджану просунулися вперед у північному й південному напрямках. Міністерство оборони Вірменії заявило про "інтенсивні бої" й відбиття атак супротивника, передає інформагенція dpa. У невизнаній "НКР" звинувачують Баку в обстрілах міста Степанакерт. Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріли міста Тертер і низки сіл з боку вірменських сил.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль села Мадагіз, розташованого біля лінії зіткнення. "Сьогодні азербайджанська армія підняла в Мадагізі прапор Азербайджану. Мадагіз наш", - написав політик на Twitter. Згодом Алієв повідомив, що село перейменовують на Суговушан від 3 жовтня.

Перевіреної інформації про кількість жертв немає. Вірменія повідомляла про загалом понад 200 загиблих у регіоні збройного конфлікту після початку загострення. Азербайджан повідомляв про 19 загиблих цивільних і 60 поранених зі свого боку. Військові втрати Баку не оприлюднює.

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Єреван заявив про те, що Баку стягнув до зони конфлікту додаткові сили. У Баку це не підтвердили.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав свої зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном такими, що не мають сенсу, передає "Інтерфакс". В інтерв'ю Al Jazeera TV Алієв заявив, що Азербайджан воюватиме, поки вірменські військові не підуть із Нагірного Карабаху.Лідер Азербайджану також назвав "фейковими новинами" повідомлення про те, що його країна залучила до боротьби іноземних найманців-ісламістів.

Раніше Париж заявив, що має інформацію про участь у конфлікті в Нагірному Карабаху джихадистів, які прибули до регіону з Сирії. Москва повідомила, що теж має відповідну інформацію. Вірменія звинуватила Туреччину в перекиданні кількох тисяч ісламістів на Південний Кавказ.

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Як повідомлялося, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. 

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


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