Наглядова рада НСТУ поновила на посаді керівника компанії Зураба Аласанію

Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) відновила на посаді голови правління компанії Зураба Аласанію з 1 липня 2019 року. Згідно з оприлюдненим цього ж дня повідомленням компанії, відповідне рішення наглядова рада ухвалила ще 27 червня.

Повідомляється, що цим рішенням було скасовано попередні ухвали наглядради НСТУ щодо дострокового припинення контракту між НСТУ та Аласанією, а також щодо встановлення дати цього дострокового припинення.

Крім того, скасовано рішення про призначення Миколи Чернотицького виконувачем обов'язків голови правління НСТУ в зв'язку з достроковим припиненням контракту з Аласанією. Чернотицький виконував обов'язки голови правління ПАТ "НСТУ" із 25 по 30 червня 2019 року.

31 січня 2019 року наглядова рада НСТУ дев'ятьма голосами з 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією. В інтерв'ю DW Аласанія назвав це рішення політичним. "Але, як на мене, це настільки тупо, що не вкладається в жодну логічну конструкцію. Вони нашкодили всім", - сказав він.

12 лютого наглядова рада НСТУ вирішила відкласти рішення про розірвання контракту до 6 травня. В НСТУ пояснили це бажанням розвіяти сумніви громадськості щодо політичного контексту рішення про його відставку.

25 лютого Аласанія звернувся до суду з вимогою визнати незаконним його звільнення. Відповідно до тексту позову, Аласанія вважав рішення про дострокове припинення трудового контракту та наступні пов'язані рішення незаконними, і звернувся з позовом про захист своїх трудових прав. Також він просив суд визнати незаконним і скасувати рішення наглядової ради НСТУ від 12 лютого про встановлення дати припинення контракту - 6 травня.

7 травня співголова ради організації "Реанімаційний пакет реформ" (РПР), директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко повідомив, що Аласанія пішов у тривалу відпустку і чекає на рішення суду щодо свого звільнення.

19 червня Аласанія заявив, що Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним і постановив скасувати рішення наглядової ради НСТУ про дострокове розірвання з ним контракту.

25 червня Аласанія повідомив, що тимчасово покидає свою посаду на виконання всіх пунктів українського законодавства до набуття чинності рішенням суду про скасування рішення про дострокове розірвання контракту, але продовжує працювати в компанії на позиції експерта правління, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".