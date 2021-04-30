Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку

Усі члени наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", які брали участь у позачерговому засіданні у п'ятницю, 30 квітня, подають заяви про дострокове припинення своїх повноважень вже з 14 травня. Про це в ніч на суботу, 1 травня, повідомила пресслужба "Нафтогазу" .

"Сьогодні всі члени наглядової̈ ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року", - йдеться в прес-релізі.

Також зазначається, що наглядова рада використає ці два тижні для "надання підтримки компанії, наскільки це можливо", і належної передачі повноважень. При цьому члени ради поінформують уряд щодо деталей наступного тижня.

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Наглядова рада йде вслід за Коболєвим

За два дні до цього, 28 квітня уряд України провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", на якому вирішили звільнити голову правління компанії Андрія Коболєва і призначити новим керівником Юрія Вітренка, що обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики України. В уряді висловили невдоволення результатами діяльності компанії в 2020 році.

Раніше цей крок уряду вже розкритикували в наглядовій раді "Нафтогазу". Втім провести засідання члени ради змогли лише в п'ятницю, адже, аби звільнити Коболєва, уряд перед цим припинив повноваження всіх членів наглядової ради на дві доби із подальшим відновленням лише з 30 квітня 2021 року. Тому у прессрелізі наглядової ради окремо зазначається, що вона зібралася для позачергового засідання, "як тільки її повноваження були поновлені".

"Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - наголошується в документі.

Вітренко вже анонсував створення нової наглядової ради

За словами Вітренка, нову наглядову раду "Нафтогазу", згідно з рішенням уряду, сформують протягом півроку за підсумками конкурсу. Вона й визначить термін повноважень нового глави "Нафтогазу", який уряд поки обмежив одним роком.

"Нова наглядова рада вивчатиме результати роботи компанії під моїм керівництвом і вирішуватиме, чи влаштовую я їх на посаді голови правління. Це повноваження ради відповідно до статуту. У неї буде достатньо часу, щоб зрозуміти, чи хочуть вони мене, чи хочуть вони проводити відкритий конкурс на голову правління - як має відбуватися призначення. У них буде час визначитися з новим главою "Нафтогазу", - заявив раніше Вітренко.

На Заході занепокоєні ситуацією довкола "Нафтогазу"

У ЄС напередодні заявили про своє занепокоєння рішенням уряду звільнити Коболєва. "Ми закликаємо керівництво України забезпечити, аби рішення щодо менеджменту державних підприємств ухвалювалися у цілковитій відповідності з основними принципами визнаних стандартів корпоративного управління", - наголосив речник Євросоюзу з міжнародних відносин Петер Стано.

На звільнення Коболєва відреагували у Держдепартаменті США, де вказали на необхідність дотримання прозорості при призначеннях в енергетичному секторі. А посли країн Великої сімки з огляду на кадрові перестановки у "Нафтогазі" наголосили на важливості політичного невтручання в управління держпідприємствами.

Сам Андрій Коболєв зазначив, що ухвалені урядом рішення "ставлять хрест на реформі корпоративного управління".