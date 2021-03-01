 Навіщо прем′єр Угорщини Віктор Орбан перебудовує Будапешт - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.03.2021

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Політика й суспільство

Навіщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебудовує Будапешт - "Європа у фокусі" (відео)

Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.

Віктор Орбан змінює архітектуру Будапешта

Віктор Орбан змінює архітектуру Будапешта

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС

05:42 Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3q36S

06:25 Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман

11:20 Угорщина: навіщо прем'єр Орбан змінює Будапешт

16:15 Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3q36S

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