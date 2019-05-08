Навіщо в армію набирають геймерів? (відео)

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.
Цю тактику данські військові застосували ще два роки тому. Потенційних солдат кібервійськ вони стали шукати на великих виставках комп'ютерних ігор. Тому не випадково представники міністерства оборони Данії опинилися на виставці для геймерів у Копенгагені. Цим же шляхом, до речі, пішов і німецький Бундесвер, який уже шукав новобранців серед відвідувачів виставки Gamescom у Кельні. На думку данських військових, багато гравців володіють тими навиками, які важливі для потенційних солдатів кібервійськ. Дивіться чому:
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