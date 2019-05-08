 Навіщо в армію набирають геймерів? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Навіщо в армію набирають геймерів? (відео)

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.

Symbolfoto eines Online-Spielers (imago/J. Rovirosa)

Навіщо геймери у війську?

Цю тактику данські військові застосували ще два роки тому. Потенційних солдат кібервійськ вони стали шукати на великих виставках комп'ютерних ігор. Тому не випадково представники міністерства оборони Данії опинилися на виставці для геймерів у Копенгагені. Цим же шляхом, до речі, пішов і німецький Бундесвер, який уже шукав новобранців серед відвідувачів виставки Gamescom у Кельні. На думку данських військових, багато гравців володіють тими навиками, які важливі для потенційних солдатів кібервійськ. Дивіться чому:

 

DW.COM

Для чого три країни НАТО створили військову штаб-квартиру в Латвії

Данія, Латвія та Естонія відкрили нову штаб-квартиру для багатонаціональних військ в Адажі під Ригою. Ці країни хотіли би у майбутньому включити цей підрозділ у структуру НАТО. (12.03.2019)  

У НАТО попередили Україну, що зволікання з реформою СБУ підірве довіру

Україні недоцільно відкладати реформування Служби безпеки України, бо це може підірвати довіру до неї в очах її союзників, вважає заступниця голови представництва НАТО в Україні Шерон Ірон. (10.10.2018)  

"Чотири по 30": чи зможе НАТО підвищити свою боєготовність в Європі?

Згідно з планами НАТО, до 2020 року європейські члени Альянсу мають бути у змозі протягом місяця привести у повну боєготовність близько 15 тисяч військовослужбовців. Наскільки це реалістично? (10.07.2018)  

Gamescom: політики заходять на територію геймерів

Мільйони німців бавляться електронними іграми. Перед виборами політики не можуть ігнорувати цей факт. Цього року на виставці для геймерів Gamescom прагнуть "засвітитися" всі топ-кандидати. (22.08.2017)  

Дослідження: близько 30 мільйонів німців - геймери

У Німеччині в комп'ютерні та мережеві ігри регулярно грають близько 30 мільйонів людей. Серед геймерів не лише молодь, кажуть дослідники. (17.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Геймер - не алкоголік, тож як лікуватися? (14.06.2018)  

Також за темою

Навіщо в армію набирають геймерів? (08.05.2019) 08.05.2019

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - це бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.

Реклама

Докладно

Президент Ірану Хасан Роухані

Маневр відчаю президента Ірану Роухані

Відмова Ірану від виконання ядерної угоди - ризикований хід, вважає оглядач DW Джамшид Барзегар.  

Офіс Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  