Навчання "Сі Бриз-2020" через пандемію COVID-19 змінять формат

Українсько-американські багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2020" у зв'язку з поширенням у світі коронавірусної хвороби COVID-19 відбуватимуться виключно в морській фазі із залученням авіації. Про це у суботу, 30 травня, повідомляє служба зв'язків з громадськістю командування ВМС Збройних Сил України на своїй сторінці у Фейсбук.

"З 26 до 29 травня в Одесі проходила заключна частина з планування українсько- американського навчання "Сі Бриз-2020", метою якої було остаточне планування та затвердження елементів багатонаціональних навчань. У зв'язку з всесвітнім спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 захід проходив у дистанційному режимі шляхом відео-конференції", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що цього року, основна увага буде приділена відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.

"Участь у навчаннях візьмуть близько десяти країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО", - додали у ВМС.