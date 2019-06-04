Навчання за кордоном для українців: де і скільки? (відео)

За підрахунками аналітичного центру CEDOS, лише 8 відсотків від загальної кількості українських абітурієнтів обирають для освіти іншу країну. Найпопулярнішою країною серед українських абітурієнтів залишається Польща. За даними польського Інституту публічних справ, тут навчаються понад 35 тисяч молодих українців. Німеччину обирають переважно студенти, які прагнуть здобути якісну природничу чи технічну освіту. Дивіться, які ще країни обирають українці і у скільки обійдеться навчання: