 Навчання в Німеччині: як студенту з України отримати стипендію в часи пандемії | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 07.07.2020

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Вікно в Німеччину

Навчання в Німеччині: як студенту з України отримати стипендію в часи пандемії

Ви хочете навчатися у німецькому виші? У Німеччині є ціла низка фондів, які надають підтримку студентам із України та інших країн. Як вони працюють під час пандемії COVID-19, з'ясовувала DW.

Як забезпечити фінансування навчання в Німеччині - огляд фондів та стипендій для іноземних студентів

У Німеччині є чимало організацій та фондів, які надають гранти студентам і молодим науковців з-за кордону. Із цієї добірки ви дізнаєтеся про найпопулярніші з них, а також про те, як позначилася на реалізації їхніх програм пандемія COVID-19.

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Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Це найбільша і найвідоміша організація, яка надає підтримку тим, хто хоче навчатися, стажуватися або займатися науково-дослідною діяльністю в Німеччині. Програми, які реалізує DAAD, розраховані на найрізноманітніші категорії кандидатів - студентів-бакалаврів, студентів магістратури, аспірантів або молодих науковців. Важлива умова для пошукачів - хороше володіння німецькою мовою.

Як правило, розмір стипендії для студентів магістратури становить 861 євро (з 1 серпня 2020 року), а для аспірантів та тих, хто хоче здобути науковий ступінь, - 1200 євро. Викладачі вишів отримують від 2000 до 2150 євро на місяць. DAAD також надає грант на відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад. Багато стипендіальних програм передбачають і оплату медичного страхування. Якщо стипендіат приїжджає до Німеччини на термін, який перевищує шість місяців, і в супроводі родини, DAAD за певних умов виплачує і допомогу для членів родини.

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Пандемія COVID-19 не значно вплинула на реалізацію програм DAAD. Як розповів у інтерв'ю DW Мартін Кріспін (Martin Krispin), керівник стипендіальних програм "Східна Європа, Центральна Азія, Південний Кавказ", для стипендіатів, які через закриття кордонів і локдаун не змогли приїхати до Німеччини, організоване дистанційне навчання. Причому стипендія їм перераховується. Щоправда, літні стажування DAAD цьогоріч була змушена скасувати. Проте літні мовні школи для іноземних студентів не припинили роботу: вони працюють у режимі онлайн.

Фонд імені Конрада Аденауера (Konrad-Adenauer-Stiftung)

Програма цієї близької до Християнсько-демократичного союзу (ХДС) організації націлена на іноземних студентів, які хочуть вчитися в Німеччині в магістратурі, аспірантурі або мають намір протягом щонайменше трьох семестрів здійснювати в одному із вишів країни науково-дослідну діяльність. Студенти магістратури отримують стипендію розміром у 861 євро на місяць протягом максимум двох років. Щомісячна стипендія аспірантів і науковців зі стажем наукової діяльності не менше двох років становить 1200 євро і виплачується упродовж максимум трьох років. Ще 120 євро на місяць виділяється на страхові витрати.

На матеріальну підтримку можуть розраховувати і члени родини, які разом зі стипендіатом перебувають у Німеччині більше трьох місяців: дружині або чоловікові виплачують 276 євро на місяць, дітям - 194 євро. Фонд постійно опікується своїми стипендіатами і надає їм підтримку з найрізноманітніших питань, а також проводить для них різні семінари і тренінги.

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Як повідомили DW у пресслужбі організації, починаючи з жовтня 2017 року Фонд імені Конрада Аденауера також надає стипендії в рамках міжнародної програми для аспірантів і науковців "Безпека і розвиток у ХХІ столітті". Розмір такої стипендії - 1350 євро на місяць. Вона надається на термін до трьох років. Здійснюється і фінансова підтримка членів родини стипендіата. Цільова група - люди, які беруть активну участь у громадському та/або політичному житті своєї країни. Мотиваційні листи приймаються до 15 січня 2021 року.

Мотиваційний лист німецькою мовою (максимум - одна сторінка) і пакет документів завантажуються через сайт фонду. Серед іншого, кожному кандидатові потрібно підтвердити дуже хороше володіння німецькою мовою. Особливою перевагою користуються ті претенденти, які також дуже добре володіють англійською мовою. Кінцева дата подання документів на зимовий семестр, який у німецьких вишах починається з жовтня, - 15 липня.

Фонд імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung)

На стипендію цього фонду, близького до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), можуть претендувати іноземні студенти та аспіранти з високою академічною успішністю. Подальші передумови - відданість цінностям соціал-демократії і дуже хороше володіння німецькою мовою.

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Останній термін подачі онлайн-заявки до Фонду імені Фрідріха Еберта: для бакалаврату - за три семестри до закінчення вишу; для дипломних, магістерських та державних екзаменаційних програм - до кінця шостого семестру, для магістратури (чотири семестри) - до 31 травня або до 30 листопада.

Розмір стипендії для іноземних студентів-бакалаврів, а також для учасників дипломних, магістерських, державних екзаменаційних програм становить 830 євро на місяць. Студенти магістратури отримують 850 євро на місяць. Крім цього, покриваються витрати на медичне страхування. Стипендіати, які приїхали з дітьми, можуть розраховувати на 276 євро додатково.

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Стипендіальна програма імені Миколая Коперника (Copernicus-Stipendium)

Стипендія Коперника покликана підтримувати студентів зі Східної Європи та Центральної Азії. Їм надається можливість навчатися в одному з двох німецьких вишів - Гамбурзькому університеті або Берлінському університеті імені Гумбольдта. Навчання триває один семестр. У Берліні стипендіати отримують 220 євро на місяць, у Гамбурзі - 200 євро в місяць плюс одноразова допомога у 100 євро на харчування під час практики.

Крім цього, фонд бере на себе витрати на проживання, харчування, медичне страхування, семестрові збори у виші, громадський транспорт, а також оплачує візові збори і дорогу до Німеччини і назад. Ключові критерії відбору кандидатів - три закінчених семестри у ВНЗ на їхній батьківщині і дуже хороше володіння німецькою мовою. Як зазначив у розмові з DW член правління фонду Рюдіґер Маркс (Rüdiger Marx), пандемія COVID-19 не могла не позначитися на стипендіальній програмі. Через неї навчання студентів із Росії та Казахстану, які потрапили в число стипендіатів на літній семестр, довелося перенести на зимовий семестр, який починається 1 листопада. Нині приймаються заявки на стипендію на літній семестр 2021 року. Останній термін подачі заявок - 1 вересня 2020 року.

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Навчання в Німеччині: як вступити і скільки коштує?

  • Франкфуртський університет імені Ґете

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Франкфуртський університет імені Ґете

    Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.

  • Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.

  • Гамбурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гамбурзький університет

    Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.

  • Магдебурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Магдебурзький університет

    На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.

  • Університет Майнца

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Університет Майнца

    На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.

  • Дрезденський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Дрезденський технічний університет

    За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.

  • Кельнський університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Кельнський університет

    У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).

  • Берлінський університет імені Гумбольдта

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський університет імені Гумбольдта

    Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.

  • Рурський університет Бохума

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Рурський університет Бохума

    Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.

  • Берлінський вільний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський вільний університет

    Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.

  • Гейдельберзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гейдельберзький університет

    Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.

  • Мюнхенський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    У якому регіоні Німеччини краще вчитися?

    Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.

    Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко


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