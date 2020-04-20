Навчання в Німеччині: як студенту з України отримати стипендію в часи пандемії

У Німеччині є чимало організацій та фондів, які надають гранти студентам і молодим науковців з-за кордону. Із цієї добірки ви дізнаєтеся про найпопулярніші з них, а також про те, як позначилася на реалізації їхніх програм пандемія COVID-19.

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Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Це найбільша і найвідоміша організація, яка надає підтримку тим, хто хоче навчатися, стажуватися або займатися науково-дослідною діяльністю в Німеччині. Програми, які реалізує DAAD, розраховані на найрізноманітніші категорії кандидатів - студентів-бакалаврів, студентів магістратури, аспірантів або молодих науковців. Важлива умова для пошукачів - хороше володіння німецькою мовою.

Як правило, розмір стипендії для студентів магістратури становить 861 євро (з 1 серпня 2020 року), а для аспірантів та тих, хто хоче здобути науковий ступінь, - 1200 євро. Викладачі вишів отримують від 2000 до 2150 євро на місяць. DAAD також надає грант на відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад. Багато стипендіальних програм передбачають і оплату медичного страхування. Якщо стипендіат приїжджає до Німеччини на термін, який перевищує шість місяців, і в супроводі родини, DAAD за певних умов виплачує і допомогу для членів родини.

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Пандемія COVID-19 не значно вплинула на реалізацію програм DAAD. Як розповів у інтерв'ю DW Мартін Кріспін (Martin Krispin), керівник стипендіальних програм "Східна Європа, Центральна Азія, Південний Кавказ", для стипендіатів, які через закриття кордонів і локдаун не змогли приїхати до Німеччини, організоване дистанційне навчання. Причому стипендія їм перераховується. Щоправда, літні стажування DAAD цьогоріч була змушена скасувати. Проте літні мовні школи для іноземних студентів не припинили роботу: вони працюють у режимі онлайн.

Фонд імені Конрада Аденауера (Konrad-Adenauer-Stiftung)

Програма цієї близької до Християнсько-демократичного союзу (ХДС) організації націлена на іноземних студентів, які хочуть вчитися в Німеччині в магістратурі, аспірантурі або мають намір протягом щонайменше трьох семестрів здійснювати в одному із вишів країни науково-дослідну діяльність. Студенти магістратури отримують стипендію розміром у 861 євро на місяць протягом максимум двох років. Щомісячна стипендія аспірантів і науковців зі стажем наукової діяльності не менше двох років становить 1200 євро і виплачується упродовж максимум трьох років. Ще 120 євро на місяць виділяється на страхові витрати.

На матеріальну підтримку можуть розраховувати і члени родини, які разом зі стипендіатом перебувають у Німеччині більше трьох місяців: дружині або чоловікові виплачують 276 євро на місяць, дітям - 194 євро. Фонд постійно опікується своїми стипендіатами і надає їм підтримку з найрізноманітніших питань, а також проводить для них різні семінари і тренінги.

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Як повідомили DW у пресслужбі організації, починаючи з жовтня 2017 року Фонд імені Конрада Аденауера також надає стипендії в рамках міжнародної програми для аспірантів і науковців "Безпека і розвиток у ХХІ столітті". Розмір такої стипендії - 1350 євро на місяць. Вона надається на термін до трьох років. Здійснюється і фінансова підтримка членів родини стипендіата. Цільова група - люди, які беруть активну участь у громадському та/або політичному житті своєї країни. Мотиваційні листи приймаються до 15 січня 2021 року.

Мотиваційний лист німецькою мовою (максимум - одна сторінка) і пакет документів завантажуються через сайт фонду. Серед іншого, кожному кандидатові потрібно підтвердити дуже хороше володіння німецькою мовою. Особливою перевагою користуються ті претенденти, які також дуже добре володіють англійською мовою. Кінцева дата подання документів на зимовий семестр, який у німецьких вишах починається з жовтня, - 15 липня.

Фонд імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung)

На стипендію цього фонду, близького до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), можуть претендувати іноземні студенти та аспіранти з високою академічною успішністю. Подальші передумови - відданість цінностям соціал-демократії і дуже хороше володіння німецькою мовою.

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Останній термін подачі онлайн-заявки до Фонду імені Фрідріха Еберта: для бакалаврату - за три семестри до закінчення вишу; для дипломних, магістерських та державних екзаменаційних програм - до кінця шостого семестру, для магістратури (чотири семестри) - до 31 травня або до 30 листопада.

Розмір стипендії для іноземних студентів-бакалаврів, а також для учасників дипломних, магістерських, державних екзаменаційних програм становить 830 євро на місяць. Студенти магістратури отримують 850 євро на місяць. Крім цього, покриваються витрати на медичне страхування. Стипендіати, які приїхали з дітьми, можуть розраховувати на 276 євро додатково.

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Стипендіальна програма імені Миколая Коперника (Copernicus-Stipendium)

Стипендія Коперника покликана підтримувати студентів зі Східної Європи та Центральної Азії. Їм надається можливість навчатися в одному з двох німецьких вишів - Гамбурзькому університеті або Берлінському університеті імені Гумбольдта. Навчання триває один семестр. У Берліні стипендіати отримують 220 євро на місяць, у Гамбурзі - 200 євро в місяць плюс одноразова допомога у 100 євро на харчування під час практики.

Крім цього, фонд бере на себе витрати на проживання, харчування, медичне страхування, семестрові збори у виші, громадський транспорт, а також оплачує візові збори і дорогу до Німеччини і назад. Ключові критерії відбору кандидатів - три закінчених семестри у ВНЗ на їхній батьківщині і дуже хороше володіння німецькою мовою. Як зазначив у розмові з DW член правління фонду Рюдіґер Маркс (Rüdiger Marx), пандемія COVID-19 не могла не позначитися на стипендіальній програмі. Через неї навчання студентів із Росії та Казахстану, які потрапили в число стипендіатів на літній семестр, довелося перенести на зимовий семестр, який починається 1 листопада. Нині приймаються заявки на стипендію на літній семестр 2021 року. Останній термін подачі заявок - 1 вересня 2020 року.

Дивитись відео 02:03 Поділитись Навчання в Німеччині: як вступити і скільки коштує? (09.07.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3LnVQ Навчання в Німеччині: як вступити і скільки коштує?