Навчальний рік в Україні завершиться 1 липня - МОН

Попри пандемію коронавірусу та запроваджений через неї карантин в школах, навчальний рік в Україні завершиться 1 липня, як було передбачено чинним законодавством. Про це в четвер, 26 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки країни Любомира Мандзій.

Якщо карантин завершиться в травні, то пробне зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) для учнів 11 класу відбудеться також у травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня.

Якщо ж навчання після карантину розпочнеться лише в червні, то пробне ЗНО буде організовано на початку червня. "Завершення навчального року для випускників 11 класів залежатиме від завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання", - додала Мандзій. При цьому державна підсумкова атестація для учнів 4 і 9 класів буде скасована.

Якщо учні не повернуться в школи після карантину до червня, то у вересні у вчителів буде можливість пройти весь матеріал, який припадав на час карантину, додала Мандзій. Залежно від ситуації зовнішнє незалежне тестування буде проведено в червні-серпні. Якщо ЗНО розпочнеться в середині серпня, то його результати будуть відомі в середині вересня. "За таких умов вступна компанія до вищих навчальних закладів завершитися до середини жовтня", - зазначила вона.

Виші зможуть провести сесії дистанційно

Для студентів вищих навчальних закладів не випускних років навчальний рік завершиться так, як і планувалося. За словами Мандзій, екзаменаційні сесії виші зможуть провести дистанційно за вже затвердженими графіками. Ті лабораторні роботи, які не можуть бути виконані дистанційно, перенесуть на наступний рік.

Водночас Мандзій наголосила, що дистанційно також не відбуватимуться кваліфікаційні іспити та атестація для отримання ступенів доктора філософії, доктора мистецтв або доктора наук.