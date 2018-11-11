Навальному дозволили відлетіти з Москви до Страсбурга

Російський опозиціонер Олексій Навальний після затримки зміг вилетіти з Росії до ЄС, а саме до Страсбурга, куди він прямував, щоб бути присутнім на оголошенні рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у його справі. Політик планує подати до суду через те, що прикордонна служба РФ затримала його виїзд з Росії в Страсбург. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 13 листопада.

За словами опозиційного політика, він прибув в аеропорт, але прикордонники вилучили у нього паспорт для "проведення спеціальних перевірочних заходів" і повідомили, що залишати межі РФ йому заборонено. Потім Федеральна служба судових приставів РФ зняла заборону Навальному на виїзд, оскільки, за інформацією відомства, його заборгованість у "справі Кіровлісу" була погашена.

Публічне засідання ЄСПЛ у справі "Навальний проти Росії" заплановане на 15 листопада. Справа стосується скарги опозиціонера на його затримання, арешт і адміністративні покарання в семи випадках в 2012 і 2014 роках, а також порушень його прав з імовірно політичних причин.