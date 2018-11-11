Навального не випустили з Росії до Страсбурга

Російський опозиціонер Олексій Навальний у вівторок, 13 листопада, повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, що йому закрили виїзд з Росії. За словами Навального, він приїхав в аеропорт, щоб летіти до Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у його справі, проте під час прикордонного контролю у нього вилучили паспорт для "здійснення спеціальних заходів перевірки" і повідомили, що залишати межі РФ йому заборонено.

Як повідомив Навальний, прикордонники не уточнили, з яких причин йому закритий виїзд з Росії, пославшись лише на "якийсь лист".

Публічне засідання ЄСПЛ у справі "Навальний проти Росії" заплановане на 15 листопада. Справа стосується скарги опозиціонера на його затримання, арешт та накладені адміністративні стягнення у семи випадках в 2012 і 2014 роках, а також порушення його прав з, ймовірно, політичних причин.