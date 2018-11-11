 Навального не випустили з Росії до Страсбурга | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Навального не випустили з Росії до Страсбурга

Російський опозиціонер мав намір вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення ЄСПЛ по його справі. Прикордонники не випустили його з Росії.

Олексій Навальний 13 листопада мав намір вилетіти з Москви до Страсбурга

Олексій Навальний 13 листопада мав намір вилетіти з Москви до Страсбурга

Російський опозиціонер Олексій Навальний у вівторок, 13 листопада, повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, що йому закрили виїзд з Росії. За словами Навального, він приїхав в аеропорт, щоб летіти до Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у його справі, проте під час прикордонного контролю у нього вилучили паспорт для "здійснення спеціальних заходів перевірки" і повідомили, що залишати межі РФ йому заборонено.

Як повідомив Навальний, прикордонники не уточнили, з яких причин йому закритий виїзд з Росії, пославшись лише на "якийсь лист".

Публічне засідання ЄСПЛ у справі "Навальний проти Росії" заплановане на 15 листопада. Справа стосується скарги опозиціонера на його затримання, арешт та накладені адміністративні стягнення у семи випадках в 2012 і 2014 роках, а також порушення його прав з, ймовірно, політичних причин.

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"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)

DW.COM

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на свободу

Російський опозиційний політик Олексій Навальний був звільнений з-під варти після 50 діб адміністративного арешту за організацію протестних акцій у Москві. (14.10.2018)  

Олексія Навального засудили до 20 діб арешту

Російський опозиціонер мав у понеділок вийти на свободу після 30 діб арешту. Але його знову затримали і призначили новий термін адміністративного арешту. (25.09.2018)  

Олексія Навального затримали відразу після звільнення

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали на виході із спецприймальника. Він мав вийти на свободу після 30 діб адміністративного арешту. (24.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)  

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