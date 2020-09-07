Навального вивели з коми: що відомо про його отруєння? (фотогалерея)

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

Інші напади на Олексія Навального

Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.