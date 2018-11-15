Навальний в ЄСПЛ виграв у влади Росії понад 22 тисячі євро

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити опозиційному російському політику, засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисяч євро. Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ у вівторок, 9 квітня.

За рішенням суду Навальний має отримати 20 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди, а також 2,7 тисячі євро судових витрат. Сам політик наполягав на виплаті компенсації в розмірі 100 тисяч євро. Суд визнав незаконним домашній арешт, під яким Навальний перебував протягом понад десять місяців у 2014 році. ЄСПЛ постановив, що Росія порушила право Навального на свободу та особисту недоторканність і право на свободу зібрань та об'єднань. У постанові зазначається порушення статті конвенції про захист прав людини "Обмеження у застосуванні обмежень щодо прав".

ЄСПЛ дійшов висновку, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст. Метою цього переслідування було придушення політичного плюралізму в Росії. На думку суддів, російського опозиціонера помістили під домашній арешт, щоб обмежити його громадську діяльність, в тому числі відвідування масових заходів.

Навальний заявив про перемогу у суді. "Вітаю нашу юридичну команду і всіх чесних людей, які підтримували нас. Упевнений, що це рішення буде мати важливі наслідки для тих в Росії, хто піддається такому беззаконню постійно", - написав він в Instagram.

Минулого року ЄСПЛ визнав, що дії російської влади - багаторазові затримання Навального - були "політично мотивованими". Тоді у діях Росії судді встановили порушення статей 5, 6, 11 та 18 Конвенції про захист прав людини й основних свобод.