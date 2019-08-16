 НАБУ та САП розслідують справу проти колишнього посадовця РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

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Новини

НАБУ та САП розслідують справу проти колишнього посадовця РНБО

У НАБУ повідомили про початок розслідування проти колишнього першого заступника секретаря РНБО через незадекларовані 4,5 мільйона гривень.

Будівля Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)

Будівля Національного антикорупційного бюро України (фото з архіву)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування щодо можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) коштів на суму понад 4,5 мільйона гривень. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці НАБУ у соціальній мережі Facebook у вівторок, 27 серпня.

"Відомості до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань. - Ред.) внесено 27 серпня 2019 року", - зазначається у повідомленні, в якому, однак, не вказується ім'я чиновника, щодо якого розпочали розслідування.

DW.COM

Нагадаємо, що раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування у кількох частинах про розкрадання на українських оборонних підприємствах, в якому згадувався і тодішній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Журналісти стверджували, що його син Ігор Гладковський разом із іншими особами через фірми-прокладки постачав оборонним підприємствам контрабандні російські деталі, а також деталі з українських військових частин за завищеними в декілька разів цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягав щонайменше 250 мільйонів гривень. У матеріалі також зазначалося, що операції організовували через три основні фірми-прокладки, а однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Петру Порошенку.

Після скандалу тодшній президент України Петро Порошенко звільнив з Гладковського з посади у Раді національної безпеки і оборони. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

19 липня детективи НАБУ обшукали приміщення ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" та спортивного клубу "5 елемент".

"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами міноборони та Генштабу ЗСУ, які у 2015-2018 роках, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами", - повідомили з цього приводу в НАБУ.

Як зазнанчає агенція новин "Інтерфакс-Україна", згідно з Єдиним держреєстром юридичних і фізичних осіб, кінцевими бенефіціарами клубу "5 елемент" є експрезидент Петро Порошенко, народний депутат Ігор Кононенко і колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який на момент обшуку очолив корпорацію "Богдан".

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