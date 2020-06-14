НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру екології Злочевському

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів України Миколі Злочевському, якому закидають організацію надання неправомірної вигоди керівництву антикорупційних органів . Про це САП повідомила у середу, 1 липня.

Злочевському інкримінують співучасть в кримінальному правопорушенні в якості організатора, а також пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинене організованою групою. Санкція за це правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

При цьому в САП додали, що місцезнаходження Злочевського не встановлено. Досудове розслідування у цій справі триває.

Раніше у червні директор НАБУ Артем Ситник розповів, що керівникам антикорупційних органів намагалися дати хабар у шість мільйонів доларів США за закриття кримінального провадження, де одним із підозрюваних був Микола Злочевський. Гроші призначалися за закриття епізоду зі сприяння Злочевського у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

У Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заперечили його причетність або зв'язок співробітників фірми до пропозиції хабаря.

14 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував на 60 діб юриста Андрія Кічу, підозрюваного у причетності до цього хабаря. Він є колишнім директором з правових питань компанії Burisma. Також через підозру у причетності до підкупу керівництва антикорупційних органів відсторонили від виконання обов'язків першого заступника начальника управління податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка.